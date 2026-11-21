Este año, Ricky Martin cambia Puerto Rico por Los Ángeles para celebrar Acción de Gracias. También cambia la lista de invitados. A los familiares que viajarán desde Miami y la isla se sumarán los padres de las novias de Matteo y Valentino, los mellizos del cantante que en agosto cumplieron 18 años. “Vienen los suegros de mis hijos”, contó entre risas en diálogo con Jessi Rodríguez, en Despierta América (Univision), donde además presentó su nuevo material.

En medio de la charla sobre su próximo disco, dio cuenta de que sus hijos mayores, a los que el público vio crecer, ahora tienen sus propios planes y, para esta cena, también sus propios invitados. Además, contó que la comida del jueves 26 de noviembre quedará en manos de su madre, Nereida Morales.

Ricky Martin junto a sus mellizos, Matteo y Valentino, en la premiere de Palm Royale MSN/The Grosby Group

Los mellizos, cada uno a su manera

Matteo y Valentino nacieron el 6 de agosto de 2008 mediante gestación subrogada, cuando Martin era soltero. Aquel invierno, el cantante se convirtió en padre por primera vez. Dieciocho años después, celebró la mayoría de edad de los mellizos durante toda una semana y les dedicó un mensaje en redes en el que los llamó “los dueños de mi vida”. Para entonces, los dos ya habían compartido imágenes con sus parejas, aunque con estilos muy distintos.

Valentino, conocido como Tino, es el más activo en redes. En TikTok e Instagram comparte coreografías, videos de su rutina y algunas de sus aficiones, como el animé y los videojuegos. En febrero presentó públicamente a Daniela Sofía, su novia, y en octubre volvió a dedicarle una publicación por su cumpleaños.

En tanto, Matteo, que cultiva un perfil más reservado y se interesa por el arte y la música, eligió compartir unas pocas fotos con Sophia. La reunión de Acción de Gracias es la primera ocasión que el cantante mencionó públicamente en la que las familias de ambas parejas se sumarán a un mismo festejo.

Esa visibilidad trajo una conversación sobre el peso del apellido. “Por favor no me comparen con mi padre”, pidió Valentino en un video que se publicó en agosto. El joven, que encontró en el baile y en la creación de contenido dos formas de expresarse, quería que el público empezara a reconocerlo por lo que hace. A Ricky le gustó que su hijo lo dijera. Cuando le preguntaron por el episodio, el cantante dijo que entiende que los mellizos quieran ganarse su lugar por mérito propio. También les dio un consejo práctico: si el apellido les abre una puerta, pueden aprovecharlo.

Una familia que siguió creciendo

Ricky Martin con sus hijos más pequeños Lucía y Renn

Los mellizos fueron los primeros de cuatro hermanos. Después llegaron Lucía y Renn, los dos hijos que Martin tuvo con el artista plástico Jwan Yosef. En 2021, en una entrevista con People, el cantante contó que formar una familia numerosa había sido un deseo de toda la vida. Por entonces, incluso hablaba de la posibilidad de volver a ser padre.

Martin y Yosef anunciaron su separación en 2023. Dos años más tarde, el artista contó a la revista Attitude cómo se organizaban para criar a los más chicos. Vivían a diez minutos de distancia y hablaban cada dos días. Yosef describió esa dinámica como “muy sólida y tranquila”.

Mientras organiza el festejo, Martin está de vuelta en plena promoción de su musica. Acaba de lanzar “Pikito Pikito”, una colaboración con el brasileño Pedro Sampaio, y prepara un álbum para principios de 2027 en el que habrá canciones para bailar y también baladas. Después de dos años de gira por 36 países, dijo que tiene bastante claro lo que la gente busca cuando va a verlo. Lo resumió en un pedido que, según contó en Univision, escucha desde el escenario: “Llévanos de vacaciones”.