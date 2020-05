El cantante habló del duelo y las emociones en aislamiento Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2020 • 13:17

Ricky Martin usó su cuenta de Instagram para contar cómo está viviendo el aislamiento, medida tomada casi a nivel mundial para evitar la rápida propagación del Covid-19. Al respecto, el cantante boricua, que vive en Los Ángeles junto a su familia, aseguró que tuvo que hacer un duelo y vivió momentos de mucha ansiedad en un crudo relato que compartió en su perfil de la red social del pajarito. Además reveló que está listo para "la nueva normalidad" y que está trabajando en nueva música.

"Hoy comienzo el día 60 desde que empecé mi cuarentena. No quería compartir la montaña rusa que este confinamiento ha sido para mí. Decidí abrirme para dejarte saber que no estás solo", expresó. Y detalló: "Las primeras dos semanas fueron increíblemente abrumadoras para mí. Me sentí paralizado. El duelo fue intenso. Estaba pasando por todas las fases: negación, ira, tristeza, aceptación, y luego regresé a la negación. Las cosas iban a ser diferentes y no podía hacer nada para evitarlo. Qué arrogante de mi parte".

En pareja con el artista Jwan Josef, quien le tomó las fotos con las que acompañó el texto, Ricky agregó: "Mi terrible y agotadora necesidad de actuar despreocupado y calmado en momentos de estrés frente a mi familia, para que no se alarmen, especialmente los niños, tampoco ayudaba. A eso, añádele la poca o mucha información, o más bien desinformación, que nos llegaba de parte de nuestros líderes. Obviamente, sentía que la cabeza me iba a explotar. Estoy seguro que yo no fui el único que se sintió así en esos días. Necesitaba detener todo y concentrarme en mí, en nosotros".

Sobre el cambio de paradigma , el boricua observó: "Si pensamos en ello, estoy seguro que estamos de acuerdo en que lo último que queremos hacer es 'volver a la normalidad'. Estoy listo para la nueva normalidad. Sí, la incertidumbre de no saber cómo será puede ser desafiante, pero estoy seguro que será mejor que la ruta que estábamos tomando. Nuestras acciones fueron catastróficas, pero no estábamos escuchando las señales. Y luego, un día, el mundo, la vida, Dios, el cosmos o como quieras verlo o llamarlo, nos obligó a apartarnos del camino y nos encerró en nuestras casas. Mi esposo me mostró algunas fotos de lo que sucedía en todo el mundo cuando nosotros [las personas] no estábamos. El mundo comenzó a sanar. Como que ahí pude ver el plan divino detrás de todo esto. Entonces, en mi mente, las cosas se aclararon. Comencé a sentirme menos ansioso. Pude trabajar un poco más, poco a poco".

Fue así como, según el cantante, se reencontró con su gente y su música. Tanto la pandemia como su tormenta emocional fueron inspiración para él. "Estoy loco por mostrarles, en cualquier momento, lo que hemos estado trabajando en estos tiempos extraordinarios", concluyó el intérprete que, tras su catarsis, prometió novedades creativas.