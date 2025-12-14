Sofía Gonet respondió de forma tajante a las acusaciones de Homero Pettinato: “La verdad siempre triunfa”

Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, le respondió este domingo a su expareja, Homero Pettinato, quien compartió en las historias de Instagram un video polémico en el que relató el presunto acoso que recibiría de parte de ella, además de chats comprometedores. Por su parte, la streamer usó el mismo medio de comunicación y subió una foto llamativa con un mensaje que preocupó a sus seguidores.

La llamativa respuesta de Sofi Gonet al video de Homero Pettinato (Fuente: Instagram/@sofiagonet)

Todo empezó cuando la influencer posteó las capturas de los mensajes en los que le recriminó a quien era su pareja -se desconoce si habían vuelto oficialmente, pero se sabía que se veían- no haber tenido contacto con él desde hacía casi un día, después de que el conductor de Olga asistiera al recital de Fonso y Las Paritarias junto a una amiga.

Esto fue el desencadenante de una batalla en las redes sociales en las últimas horas, luego de que en la cuenta de chimentos, LoMasPopu, aseguraran que en ese concierto el humorista habría sido visto a los besos con la joven. Acto seguido, Pettinato publicó un video para explicar el acoso de parte de La Reini.

La respuesta de Sofía Gonet

Tras el video viral de Pettinato, la influencer publicó la foto de un desayuno con un texto adherido a un meme que dice: “Yo tomándome un tecito para relajarme después del brote psicótico, violento, depresivo, ansioso, maníaco y autodestructivo de mi vida”. Una hora después agregó otra imagen de una caja de pastillas y mencionó: “La verdad siempre triunfa”.

La foto previa a la de las pastillas con un meme irónico que publicó Sofi Gonet en Instagram (Fuente: Instagram/@sofiagonet)

Cabe remarcar que la foto de las pastillas sería adrede, ya que Pettinato aludió que su ex necesitaría ayuda psicológica. Tras ese posteo, enseñó cómo continua su fin de semana y según dejó entrever, fotografió su bañera y a punto de iniciar un baño de inmersión con diferentes lociones y aceites.

La Reini mostró cómo continúa su domingo tras el escándalo con Pettinato (Fuente: Instagram/@sofigonet)

El descargo de Homero Pettinato que despertó el ida y vuelta

El sábado, luego del concierto al que participó Homero Pettinato, Gonet lo expuso en sus redes sociales con capturas de mensajes agresivos que él le envió, como forma de respuesta ante la salida del conductor de Olga con una amiga.

El descargo de Homero Pettinato sobre Sofía Gonet

Por ese motivo, Pettinato subió un video como reacción a las capturas de los chats que viralizó La Reini. “Bueno... otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí porque me sacaron una foto con una amiga ayer viendo a una banda y dijeron que estuve a los besos. No estuve a los besos, es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses”, empezó.

“Entonces Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé que me diga cualquier barbaridad. Obviamente, le pedí disculpas automáticamente. Cuando yo digo ‘por lo menos no chupo p**as para estar en el Four Seasons, para pagar viajes, es porque ella me dijo: ‘me estoy co*iendo un millonario’. Porque me dice las peores cosas: ‘Me estoy gar**ando, me voy a co*er a este, no vales dos mangos, drogadicto de m..., falopero, poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento, no tenés humor, tu trabajo es una mierda’”, describió el conductor de Olga.

Los chats que iniciaron la guerra mediática entre Homero y Sofía (Foto: Captura de pantalla de Instagram @sofigonet)

Y continuó: “Yo sinceramente la sigo amando y soporté de todo. Todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas de muerte, amenazas de prenderme fuego el departamento, amenazas de escracharme públicamente inventando cosas, amenazas de inventar chats. Pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades”.

Sofía Gonet compartió la última conversación que mantuvo con Homero Pettinato vía WhatsApp (Foto: Captura de pantalla de Instagram @sofigonet)

Por último, Pettinato insistió: “Lo último que quería decir es no quería exponerme, ni exponerla a ella, ni los chats, porque para mí ella tiene un problema y yo la amo. No lo puedo evitar. Pero también tengo mucho miedo de las cosas que pueda inventar y decir ahora para que yo no trabaje más y se me vaya la carrera a la mi**da. Que se me caiga todo lo que construí y siendo una buena persona. Publico todo esto para que me crean y lo que estuve viviendo”.