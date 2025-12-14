El posteo de Franco Colapinto que preocupó a sus seguidores y luego corrigió

Franco Colapinto cerró el año con un mensaje en su cuenta de Instagram. El joven piloto, de regular desempeño durante el año, subió un posteo con cuatro imágenes y le agradeció a sus seguidores por acompañarlo en esta temporada de la Fórmula 1.

Su publicación original llamó mucho la atención al indicar que su número de preferencia, el 43, lo iba a extrañar, dejando la puerta abierta a un posible cambio para el 2026.

El posteo original de Colapinto que llamó la atención

"Se van a extrañar las carreritas y el 43, pero dentro de poco volvemos“, destacó el oriundo de Pilar en un posteo que llamó poderosamente la atención. Al instante de viralizarse, una seguidora, atenta al texto, le consultó al deportista: “¿Cómo que vas a extrañar el 43?“.

De inmediato, acusando recibo de un mensaje que prestó a confusión, Colapinto modificó el posteo y eliminó esa parte para descartar cualquier tipo de teoría por parte de sus seguidores.

El 43 se convirtió en una marca personal de Colapinto a lo largo de su corta carrera profesional en la Fórmula 2 y 1. Este número tiene una implicancia emocional muy fuerte para Franco ya que fue utilizado por su papá Aníbal en su etapa como piloto de Turismo Carretera.

Una seguidora alertó a Colapinto sobre su publicación

Para coronar su aparición en redes sociales, Colapinto escogió el tema “Me vas a extrañar” de la banda Damas Gratis para darle un color diferente a este cierre de año que servirá para recargar energías para lo que viene.

Finalmente, horas después, Colapinto editó el mensaje

A la espera del reinicio de la competencia, el deportista argentino reveló qué hará en los próximos días en una charla que tuvo con Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine.

“Yo vuelvo a casa para ver a la familia y amigos. Para celebrar la Navidad y Año Nuevo. Y también para pasar tiempo allá, para resetear. Con un poco de verano allí puedo volver bronceado en pocos días. Estoy muy blanco por el invierno en Europa”, indicó el argentino, quien retornará en estos días al país para reencontrarse con sus seres queridos.

Franco Colapinto y la curiosa propuesta que le hizo a Pierre Gasly

Además de lo expresado en la entrevista, Colapinto felicitó a Lando Norris por su título en la Fórmula 1 y agregó sobre su temporada: “Chauuuu A525. Reset y empezamos de cero, a trabajar para el 2026″.

Cómo será el cronograma para el 2026

Franco Colapinto tendrá un mes de vacaciones para luego retomar con la actividad oficial. Según se conoció, habrá varios test antes de comenzar la nueva temporada.

El primero será en Barcelona entre el 26 y el 30 de enero; luego, el siguiente desafío será en Bahréin entre el 11 y 13 de febrero. Desde ese momento, los pilotos tendrán dos semanas libres hasta el primera carrera de la temporada: el Gran Premio de Australia que se celebrará entre el 6 y el 8 de marzo.