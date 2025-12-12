Ethan Hawke se lamentó por la infancia “realmente difícil y complicada” que vivió su hija Maya: “Me arrepiento”

Ser hija de dos de los actores más famosos del mundo seguramente debe traer ciertos beneficios, pero también complicaciones, sobre todo durante la infancia y la adolescencia. Eso fue lo que le ocurrió, según Ethan Hawke, a su hija, Maya, fruto de su matrimonio con Uma Thurman. Según reveló el actor, lamenta que la crianza de la protagonista de Stranger Thinks haya sido “realmente difícil y complicada”.

“Hubo muchas situaciones durante su infancia que fueron realmente muy difíciles y complicadas, y cosas de las que me arrepiento por ella”, le dijo Hawke a Sydney Sweeney en el segmento “Actors on Actors” de Variety, en el que dos estrellas conversan sobre sus vidas y sus carreras.

Hawke y Thurman, junto a la pequeña Maya GROSBY GROUP - LA NACION

Si bien el actor no brindó detalles de los motivos que volvieron la infancia de su hija un momento “difícil”, admitió que supo que Maya crecería para “ser una artista” cuando tenía solo 4 años. “Sabía que iba a ser una muy buena artista”, rememoró la estrella de Antes del amanecer. Y contó: “Ese fue su lugar seguro: pintar acuarelas, bailar y cantar durante toda su infancia”.

“Todo lo que tuviera que ver con la comunicación humana era algo con lo que ella vibraba”, agregó. “Recuerdo que una maestra me preguntó: ‘¿Maya es feliz?’, porque estaban preocupados por ella. Y ella respondió algo así como: ‘¿De verdad creés que esa es la pregunta adecuada?’“, relató el actor.

Padre e hija en una tierna foto que el actor compartió en sus redes sociales instagram.com/ethanhawke

Y continuó: “Pensé: ‘Amo a esta niña’. Tenía unos 13 años, y respondió: ‘No creo que sea una pregunta muy interesante. Creo que hay preguntas mucho más interesantes que si soy feliz o no. ¿Soy feliz? No. Pero no aspiro a ser feliz’”.

Maya demostraría que la intuición de su padre era correcta: con el correr del tiempo se convirtió en una de las protagonistas de una de las series más exitosas de las últimas décadas, Stranger Things, y compartió elenco con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en Había una vez en... Hollywood. Además, está por estrenar tres películas: One Night Only, junto a Callum Turner, Wishful Thinking, y Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, junto a un conglomerado de estrellas que incluye a Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Ella Fanning, Ralph Fiennes, Glenn Close, Lili Taylor, Jesse Plemons y Kieran Culkin.

Además de Maya, de 27 años, Hawke y Thurman son padres de Levon, de 23 años. El actor, además, tiene otras dos hijas, Clementine Jean, de 17 años, e Indiana, de 14, a quien recibió con su actual esposa, Ryan Shawhughes, la exniñera de sus dos hijos mayores.

Uma Thurman y su hija, Maya Hawke The Grosby Group

Hawke y Thurman formaron una de las parejas más emblemáticas del Hollywood de los 90. Sin embargo, luego de ocho años juntos, en 2005 el matrimonio se rompió. Este año, a 20 de aquel comentado y mediático divorcio, el actor habló por primera vez sobre aquella separación y explicó cuáles son los motivos por los que para él es un tema vedado.

“El ojo público es como gasolina, pero lo que hace que el divorcio sea difícil es igual para todos: los aspectos familiares, cómo ayudar a los niños a superarlo”, se sinceró Hawke en una extensa entrevista que le concedió al diario Los Angeles Times. Lejos de asegurar que la ruptura fue pacífica, la estrella de 55 años dejó entrever algunas cuestiones del divorcio con una frase contundente: “Envidio mucho a la gente que tiene rupturas amistosas”.

Luego de dar algunas pocas pistas de lo sucedido, Hawke buscó terminar con el tema. “No puedo hablar realmente de esto porque les prometí a mis hijos muchas veces no hablar del divorcio en público”, se excusó.

La intuición de Ethan Hawke no falló: su hija Maya se convirtió en una de las actrices más exitosas de su generación Joel C Ryan� - Invision�

Si bien no dio detalles de su situación personal, Hawke equiparó su fracaso al del resto de los mortales. “Una cosa que diré es que si tienes el privilegio de viajar por el mundo, te das cuenta de que en todas partes hombres y mujeres tienen una enorme dificultad para mantenerse casados”, observó.

De vuelta al plano personal, el actor de Grandes esperanzas recordó su temor al amor luego de su divorcio de Thurman, y cómo lo superó. “Cuando me separé, estaba empeñado en no tener más hijos y quería estar soltero el resto de mi vida. Pero luego conseguí una mejor amiga y me gustó besarla”, dijo en relación su actual esposa.

En 2005, la actriz de Kill Bill solicitó el divorcio después de que se rumoreara que Hawke estaba teniendo un romance con Shawhughes, quien por ese entonces era la niñera de sus hijos. Él negó las acusaciones, pero con el tiempo no pudo ocultar la realidad. Aun así, Thurman no le guarda rencor. “No voy a criticar al padre de mis hijos”, advirtió en una entrevista con Parade en 2006. Y nunca lo ha hecho. Ella también tiene otra hija, Luna, de 13 años, fruto de su relación con el empresario Arpad Busson, que llegó a su fin en 2014.