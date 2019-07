Ricky Martin y su respuesta a quienes piden un día del orgullo heterosexual

El cantante explicó las razones por las cuales existe un día del orgullo gay Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019 • 09:38

Hace ya unos años que Ricky Martin logró salir del clóset. En su momento dijo que asumirse gay de manera pública le salvó la vida y con ello hace militancia para defender los derechos de quienes suelen ser juzgados por sus elecciones y deseos. Con motivo del Día del Orgullo gay que se celebró este fin de semana, el cantante boricua quiso responderle a las críticas que usualmente enfrenta.

"El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/ discriminación. Así que, en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno", escribió el cantante desde su cuenta de Instagram.

El año pasado, Ricky había explicado que él quiere ayudar a naturalizar algo que de por sí es natural: el amor entre las personas, sean del género que sean. "Mucha gente me dice: 'tus hijos salen en la portada de las revistas', y yo solo les digo ´sí porque quiero normalizar esto´. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: no hay nada malo al respecto. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos", había expresado en una entrevista con el conductor Trevor Noah.

En cuanto al momento en el que logró salir del clóset dijo: "No tenés ni idea del tiempo que me costó llegar a ese punto. Estaba rodeado de amigos que me decían: '¡No lo hagas o será el final de tu carrera!' Me lo decía gente que me quiere, gente que quiere lo mejor para mí y personas que eran víctimas de la homofobia (...) fue extremadamente doloroso para mí, hasta que dije: 'No puedo más con esto, ahora todo va sobre mí, no sobre lo que está pasando fuera, va sobre lo que necesito para ser feliz'".