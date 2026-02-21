El curioso beneficio de una cafetería de Miami que se volvió viral: Ricky Martin acudió para reclamarlo

La ciudad de Miami fue protagonista de un fenómeno viral sin precedentes gracias a una ingeniosa estrategia de marketing que logró atraer a una de las estrellas más grandes del espectáculo. Una cafetería local captó la atención del mundo entero al ofrecer un beneficio tan inusual que el cantante Ricky Martin no pudo resistirse a acudir personalmente para reclamarlo.

Cuál es el beneficio que Ricky Martin reclamó en una cafetería de Miami

Lo que comenzó como una visita casual a la cafetería Sip 305, cerca de la Universidad Internacional de Florida, se transformó rápidamente en un evento mediático.

El pasado 17 de febrero, Ricky Martin entró al local y descubrió con asombro que su nombre estaba escrito en el cartel de la promoción ‘Gente que bebe gratis’, por lo que no dudó en reclamar su premio, informó Telemundo.

Ricky Martin se apareció de sorpresa en la cafetería Sip 305

Rápidamente, el cantante comenzó a tomarse fotografías y grabar un video para celebrar la coincidencia. “Sí, qué casualidad. Besos y abrazos. Mira esto”, expresó en el video que se volvió viral.

El personal del local quedó en shock al reconocer que Ricky Martin se encontraba en la tienda. El intérprete apareció en la ciudad unos días después de su presentación en el escenario del Super Bowl junto a Bad Bunny.

En el video, el boricua se ríe y enfoca la cámara en Nacosi Rosemond, empleada de Sip 305 y estudiante de último año de FIU, quien, atónita, se queda prácticamente en silencio. Dice “um” varias veces mientras mira fijo a la superestrella de la música latina, señaló Today.

“Fue superamable, contó todo sobre el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y luego preguntamos qué quería pedir para reclamar su bebida gratis, a lo que respondió un batido de mango”, expresó Rosemond.

Sip 305 registró el momento con su cámara de seguridad y lo compartió en sus redes sociales, por lo que hay un segundo ángulo de la interacción, que muestra al cantante reírse y tomarse selfies con los clientes de la tienda.

Sip 305 capta el momento en que Ricky Martín entra a su tienda

¿Qué otros nombres de artistas figuran en la lista de bebidas gratuitas?

En una de las paredes del local, un tablero captura las miradas al listar a varias figuras del momento que tienen derecho a la promoción de una bebida gratis.

Entre los nombres figuran celebridades como Pedro Pascal y Bad Bunny, junto a los mariscales de campo Drake Maye y Sam Darnold, señaló Secret Miami.

Justo en el centro se encontraba el nombre de Ricky Martin, y la lista se completaba con Lady Gaga, otra de las estrellas del medio tiempo, y la agrupación Green Day, quienes se encargaron de la música en la ceremonia de apertura del Super Bowl celebrada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Tiffany Nguyen, gerente de Sip 305, aseguró que la lista de “Bebidas gratis” que enumera los nombres de celebridades es principalmente una broma, pero el personal de la tienda lo actualiza según los eventos actuales en la ciudad, reveló Today.

“Tiene celebridades relevantes y, cada dos meses, lo cambiamos. Además, incluimos a uno de nuestros seguidores de Instagram para que un cliente que entre vea su nombre en la pizarra y se sienta como una celebridad”, detalló Nguyen.

Al igual que Ricky Martín, otras celebridades también pueden reclamar su bebida gratis en la tienda (Instagram/@sip.305)

¿Dónde queda la cafetería Sip 30 y qué productos vende?

Sip 305 se consolida como un referente indiscutible en la ciudad gracias a su propuesta innovadora y una extensa carta de bebidas totalmente personalizables. Actualmente, cuentan con dos ubicaciones estratégicas para comodidad de sus clientes, según su página web oficial.

Estas ubicaciones son:

UIF : en 636 SW 109th Ave Miami, Florida. Atiende de domingo a jueves, de 7.30 a 00.00 hs, aunque viernes y sábado extiende su horario hasta la 1.00 hs.

: en 636 SW 109th Ave Miami, Florida. Atiende de domingo a jueves, de 7.30 a 00.00 hs, aunque viernes y sábado extiende su horario hasta la 1.00 hs. ​Kendall: en 9605 N Kendall Dr Miami, Florida. Abre diario de 6.00 a 00.00 hs.

En cualquiera de sus establecimientos, los visitantes pueden deleitarse con una selección de cafés, batidos refrescantes y las exclusivas “Sunshine Sodas”. Además, cuentan con repostería para acceder a galletas rellenas de Nutella.