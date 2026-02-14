El regreso más esperado: Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril
Tras su reciente aparición en el Super Bowl, el artista vuelve a pisar suelo argentino; qué se sabe
Ricky Martin vuelve a la Argentina y la noticia despertó una fuerte expectativa entre sus fans. El artista confirmó su regreso al país con su nueva gira internacional que lo traerá nuevamente a Sudamérica, donde repasará sus grandes hits y presentará canciones recientes. El tour también incluirá presentaciones en Uruguay y Paraguay, lo que marcará un esperado reencuentro con el público de la región.
Por ahora, la única certeza es que la visita de Ricky Martin a la Argentina está prevista para el mes de abril, tal como confirmó la productora 6 Pasos, responsable de traer al artista a Sudamérica. A la espera de más detalles sobre fechas y sedes, la expectativa crece entre sus fans locales.
El anuncio llega en un gran momento profesional para Ricky Martin, que recientemente fue invitado por su coterráneo Bad Bunny a participar del Super Bowl. El evento se llevó a cabo el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, donde el artista se sumó al show para interpretar la canción “Lo que le pasó a Hawaii” y desató la ovación del público.
Este nuevo desembarco en la Argentina promete reavivar el vínculo especial que el cantante mantiene con el público local, luego de su exitoso paso por el país con su formato sinfónico, con múltiples funciones agotadas en el Movistar Arena, en el estadio de Vélez y una recordada presentación en el Anfiteatro de Villa María. Ahora, con un presente renovado y el respaldo de una gira internacional, el regreso del artista se perfila como uno de los grandes eventos musicales del año.
