LA NACION

El regreso más esperado: Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril

Tras su reciente aparición en el Super Bowl, el artista vuelve a pisar suelo argentino; qué se sabe

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Se confirmó que Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril
Se confirmó que Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril

Ricky Martin vuelve a la Argentina y la noticia despertó una fuerte expectativa entre sus fans. El artista confirmó su regreso al país con su nueva gira internacional que lo traerá nuevamente a Sudamérica, donde repasará sus grandes hits y presentará canciones recientes. El tour también incluirá presentaciones en Uruguay y Paraguay, lo que marcará un esperado reencuentro con el público de la región.

Por ahora, la única certeza es que la visita de Ricky Martin a la Argentina está prevista para el mes de abril, tal como confirmó la productora 6 Pasos, responsable de traer al artista a Sudamérica. A la espera de más detalles sobre fechas y sedes, la expectativa crece entre sus fans locales.

Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril (Foto: Instagram @6pasos)
Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril (Foto: Instagram @6pasos)

El anuncio llega en un gran momento profesional para Ricky Martin, que recientemente fue invitado por su coterráneo Bad Bunny a participar del Super Bowl. El evento se llevó a cabo el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, donde el artista se sumó al show para interpretar la canción “Lo que le pasó a Hawaii” y desató la ovación del público.

Este nuevo desembarco en la Argentina promete reavivar el vínculo especial que el cantante mantiene con el público local, luego de su exitoso paso por el país con su formato sinfónico, con múltiples funciones agotadas en el Movistar Arena, en el estadio de Vélez y una recordada presentación en el Anfiteatro de Villa María. Ahora, con un presente renovado y el respaldo de una gira internacional, el regreso del artista se perfila como uno de los grandes eventos musicales del año.

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. Julio Bocca mostró su apoyo al bailarín que recibió comentarios homofóbicos en el programa de Beto Casella
    1

    Julio Bocca mostró su apoyo al bailarín que recibió comentarios homofóbicos en el programa de Beto Casella

  2. Luciano Castro confirmó que está internado: cómo se encuentra y por qué tomó la decisión
    2

    Luciano Castro confirmó que está internado: cómo se encuentra y por qué tomó la decisión

  3. A qué hora es el recital de Bad Bunny en River hoy, viernes 13
    3

    A qué hora es el recital de Bad Bunny en River hoy, viernes 13

  4. Los polémicos posteos de un cocinero contra Eugenia Tobal
    4

    Los polémicos posteos de un cocinero contra Eugenia Tobal: “La gente no la prefiere”