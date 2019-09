Rita Cortese, contra el gobierno de Macri: "Quieren matar a todos los pobres"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019 • 12:05

La actriz Rita Cortese, de extensa trayectoria en la escena nacional y conocida por sus papeles en Relatos Salvajes y La Odisea de los Giles, entre muchos otros, salió a cruzar fuertemente la gestión del presidente Mauricio Macri y se mostró a favor de la alianza Fernández-Fernández.

"El desafío creo que es repensarnos para no volver a caer en que nos dirija un proyecto tan destructivo. Quieren matar a todos los pobres, es un plan de destrucción de un proyecto anterior", señaló la artista en una entrevista que dio al programa No me importa nada, de Radio Trend Topic.

"Yo, al derrotero de Macri no lo veo después de las PASO, lo veo desde que asumió. Acá no hay cosas que se hicieron mal, este es un proyecto que vino a hacer lo que está haciendo; en realidad es un gobierno exitoso para el horror", declaró la actriz.

Actualmente, Rita está presentando el espectáculo Caminante, un recorrido por la música de Latinoamérica y, sobre todo, del tango.

"Es un homenaje a mí misma, que soy una caminante. Y también porque creo que estamos en este tiempo donde la gente está realmente migrando por búsqueda de la paz o del amor, o de mejores maneras de vivir, o por trabajo y comida", concluyó.