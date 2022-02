Rita Moreno recordó su tormentoso romance con Marlon Brando: “Intenté suicidarme en su casa”

Rita Moreno es una de las grandes leyendas vivientes de Hollywood y a sus 90 años tiene muchísimo para contar. Después de haber participado de la nueva versión de Amor sin barreras (el film que la consagró en 1961), la actriz compartió con su colega Jessica Chastain una íntima y emotiva charla en la que ambas repasaron sus carreras y en la que Moreno brindó detalles desconocidos del romance de casi una década que mantuvo con Marlon Brando.

En la charla, “Actors on Actors”, organizada por Variety, Chastain se mostró interesada por aquella relación que nació en el set de Desirée, la amante de Napoleón, en 1954. Y Moreno no se anduvo con rodeos. “Él y yo tuvimos una relación de casi ocho años. Finalmente, fue emocionante estar con Marlon. Oh, Dios mío, fue emocionante. Era extraordinario en muchos, muchos sentidos, pero era un mal tipo. Era un tipo malo cuando se trataba de mujeres. Yo era una persona tan diferente entonces. Tenía todos los ingredientes de un felpudo” , reveló.

La actriz explicó que a Brando le gustaban demasiado las mujeres y que a pesar de que quería ocultarle sus aventuras, terminaba confesándoselas. “Cada vez que mentía, yo lo miraba y le decía: ‘Marlon, mirame’. Y él comenzaba a esbozar, no quiero usar la mala palabra, esa sonrisa de comer caca”, recordó.

“Podía leerlo como un libro. Por eso me amaba y por eso me maltrataba de tantas maneras” , continúo. Y reveló: “Intenté acabar con mi vida con pastillas en su casa. Así es como traté de hacerlo. No entendía que si yo iba a matar a esta patética, triste, pisoteada Rita, el resto de Rita también se iba a ir conmigo. Realmente no parecía entender eso. Pero así fue el intento. Fue un intento”.

Chastain quiso saber qué fue lo que ocurrió después de aquel episodio. “ Después de eso, unos años después, volvimos a filmar juntos [ The Night of the Following Day, en 1969] . Lo interesante es que él quería volver. Yo estaba casada y tenía una niña hermosa, Fernanda. Él estaba listo para intentarlo de nuevo, pero yo no quería. Y lo logró ”, rememoró.

Rita Moreno y Marlon Brando en The Night of the Following Day, de 1969 IMDB.com

Sin embargo, aquel segundo intento no fue distinto. “Perdió una gran parte de sí mismo, creo. La parte buena de él, el buen Marlon que amaba Rita. Fue muy complicado. Muy, muy complicado” , resumió.

En una entrevista para la BBC en 2013, Moreno había definido su vínculo con Brando como una tormenta: “Mi relación con Marlon fue como una tormenta. Fue sensual, divina y entretenida, pero más que nada una obsesión. Era como la cocaína” . Aquel año había publicado sus memorias, en las que daba cuenta de su activismo contra el racismo -porque, se sabe, Hollywood las prefiere rubias- y también repasaba sus romances con algunos de los hombres más deseados del siglo XX. Sobre Brando, explicó: “A él le encantaban las mujeres y yo quería que me fuera fiel, pero eso era imposible”.

Rita Moreno y Marlon Brando IMDB.com

En diciembre del año pasado, Moreno decidió brindar más detalles y, en una charla con en el programa estadounidense The View, confesó cuál fue la gran venganza que pergeñó contra Brando y sus continuas infelicidades. “Encontré lencería en su casa lo que, por supuesto, me rompió el corazón. Me fui a casa llorando. Fui una ingenua. Y también estaba enojada, simplemente furiosa. Al día siguiente me llamaron al teléfono y escuché: ‘¿Señorita Moreno? Soy el coronel Parker, mi cliente es Elvis Presley. Elvis la estuvo observando en el restaurante de los estudios 20th Century Fox y le gustó lo que vio’”, comenzó relatando.