Rob Lowe había viajado al Festival de Cannes para presentar Bad Influence cuando le avisaron que era la noticia del día: si bien tenía una película para promocionar, lo que todos querían preguntarle era por un video íntimo que había grabado en Atlanta en 1988 y que había salido a la luz. Por consejo de sus asesores, guardó silencio. Después se encerró en su casa. Ni siquiera fue a ver a sus queridos Lakers, quienes jugaban una final. “Mientras todo empezaba a estallar a mi alrededor, me atrincheré”, explicó.

A los 62 años, el actor volvió sobre aquel episodio en Rob Lowe: El marginado, un documental que se estrenó hoy en Netflix. Dirigido por Chris Smith, el film combina material de archivo con entrevistas a Lowe y a su círculo más cercano. Entre las revelaciones que adelantaron Decider y Us Weekly figuran el escándalo del video prohibido, sus amoríos, el comienzo de su relación con Berkoff, la llamada que lo llevó a pedir ayuda por su consumo de alcohol y drogas y la noche en que descubrió que Coppola recortó su participación y la de Tom Cruise en Los marginados (1983).

El video y el silencio

Lowe tenía 24 años cuando conoció en una discoteca de Atlanta a las dos jóvenes que aparecían en la grabación. Una de ellas tenía 16. En el documental, el actor sostiene que el local exigía que los clientes tuvieran al menos 21 años y que a él mismo le habían pedido que mostrara su documento. “No tenía idea de que una de las chicas era menor de edad”, dijo en el documental. También aseguró que le robaron la cinta y que le pidieron dinero para evitar que saliera a la luz.

La familia de la adolescente y Lowe llegaron a un acuerdo extrajudicial. El actor no enfrentó cargos penales. Su hermano Chad recordó que dejó de atender el teléfono, algo inusual en él. Cuando volvió a dar entrevistas para promocionar Bad Influence (1990), el tema volvió a aparecer entre las preguntas de la prensa. En el documental se puede ver una entrevista de la época en la que Lowe finalmente habló del tema. “Fue un lío vergonzoso. Sin duda se cometieron errores. Lo lamento”, dijo entonces.

De Melissa Gilbert a Demi Moore, los romances de sus años de galán

Rob Lowe y Melissa Gilbert, un romance rodeado de escándalos GROSBY GROUP

Mucho antes de casarse con Sheryl Berkoff, Rob Lowe vivió su primer noviazgo serio con Melissa Gilbert, la actriz que se hizo famosa al interpretar a Laura Ingalls en La familia Ingalls. En el documental, Lowe recuerda que la relación atravesaba continuas idas y vueltas cuando comenzó a filmar The Hotel New Hampshire junto a Jodie Foster y Nastassja Kinski. Lowe admitió que quería estar con su colega alemana y aseguró que el director de la película, Tony Richardson, los alentó para tener relaciones.

Demi Moore, quien salió con Lowe después de que ambos trabajaran en El primer año del resto de nuestras vidas (1985), recordó que en ese entonces él parecía estar siempre dispuesto a una nueva aventura. “No me daba la impresión de que estuviera listo”, dijo sobre la posibilidad de avanzar en la relación. Gwyneth Paltrow, en cambio, no pudo más que reírse al recordar el efecto que Lowe tenía en quienes lo rodeaban. “Que conste que yo nunca me acosté con Rob Lowe”, aclaró, y remató con gracia: “Porque él se acostó con todo el mundo”.

Rob Lowe y Demi Moore

Un viaje, una ruptura y una llamada

Cuando Lowe invitó a Sheryl Berkoff, su actual compañera de vida, a acompañarlo en una gira de prensa, ella creyó que se trataba de una oferta de trabajo. Era maquilladora y en ese momento salía con Keanu Reeves. El actor prolongó el viaje para que pudieran pasar unos días juntos. “Cuando volví a casa y tuve que enfrentar la realidad, le conté a mi novio que había estado con Rob”, confesó Berkoff. Así terminó su relación con Reeves.

Con Lowe, el primer obstáculo llegó cuando él volvió a tomar alcohol y a consumir cocaína. El actor recuerda hasta qué punto había naturalizado el consumo. En los partidos de los Lakers llegaba a meterse en un cuarto de limpieza para inhalar cocaína. “Y todo el mundo lo sabía”, confió. Una noche, mientras todavía estaba con Berkoff, tomó un trago, salió a buscar cocaína y terminó detrás de otra mujer. “Para mí era matemático”, contó sobre lo previsible que se había vuelto esa secuencia.

Rob Lowe y su esposa, Sheryl Berkoff GROSBY GROUP

Cuando la llamó, Berkoff le dijo que se iba a alejar. “Te quiero. Siempre vamos a ser amigos. Siempre voy a estar para vos. Pero no voy a pasar por esto con vos”, repasó Lowe. Ella cortó y se puso a llorar. Se sentía traicionada y sabía que si seguía con él iba a salir lastimada. “Era hija de un alcohólico y no podía verlo destruirse ni ser parte de eso”, explicó.

El episodio que lo llevó a buscar ayuda fue una llamada que dejó pasar. Su madre intentaba avisarle que su abuelo había sufrido un infarto y él siguió tomando. En la billetera tenía, desde hacía un año y medio, la tarjeta de un especialista en adicciones. Ese día la sacó. “Hice la llamada y a la mañana siguiente estaba en un avión rumbo a rehabilitación”. Berkoff fue la única persona que lo visitó durante el tratamiento. Se comprometieron luego de un año de sobriedad, se casaron en 1991 y tuvieron dos hijos.

La noche en que descubrió que Coppola había recortado su papel

Rob Lowe, Tom Cruise y Emilio Estevez en el estreno de In the Custody of Strangers, en Beverly Hills, el 22 de abril de 1982 Frank Edwards - Getty Images

La película que lo lanzó a la fama también le dejó una de sus mayores decepciones. Lowe interpretaba a Sodapop Curtis en Los marginados, de Francis Ford Coppola, y se enteró la misma noche del estreno que habían recortado más de lo que podía esperar su participación. Cuando se apagaron las luces y vio cómo empezaba la película, creyó que habían proyectado los rollos en el orden equivocado. Al rato se dio cuenta de que esa era la nueva apertura. “La primera vez que la vi tuve ganas de llorar”, recordó.

Lowe contó que su compañero de elenco C. Thomas Howell llegó a reprocharle a Coppola el recorte de sus escenas y las de Tom Cruise. Lowe tenía entre 17 y 18 años cuando trabajó en la película y, según confió, nadie le avisó que buena parte de lo que había filmado había quedado afuera. Se enteró sentado en la sala, junto con el resto del público. Más de cuatro décadas después, reconoció que ese episodio dejó una huella profunda en él: “Nunca lo superé del todo”.