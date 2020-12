Robbie Williams estuvo a punto de morir, pero su esposa le salvó la vida

Robbie Williams junto a su esposa, quien es un gran pilar en su vida y lo ha salvado más de una vez Fuente: Archivo

Diario El País Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2020 • 11:58

El cantante Robbie Williams reveló que estuvo a punto de morir a causa de una intoxicación por mercurio y arsénico mientras realizó una dieta estricta rica en pescado. El artista, de 46 años, también contó que solo se hizo una prueba porque su esposa, Ayda Field, de 41 años, lo obligó a ir al médico y esa insistencia fue la que le salvó la vida.

"Comía pescado dos veces al día y cuando finalmente acudí a que me examinara el doctor y tuvimos los resultados de las pruebas, me dijo que tenía la intoxicación por mercurio más alta que había visto", dijo el cantante durante una entrevista en Radio X. Y sumó: "¿Sabés lo que pensé cuando escuché eso? ¡Gané! Así es como funciona mi ego. Tengo el índice más alto, ¡literalmente gané el premio Mercury [en referencia a un premio musical del Reino Unido]!

Williams no olvidó dedicarle unas palabras a su salvadora, que en última instancia fue su esposa, con la que lleva casado desde 2010 y tiene cuatro hijos. "Realmente me hicieron la prueba de mercurio porque mi esposa es neurótica y se hace todo tipo de pruebas todo el tiempo. Solo puedo dar gracias a Dios porque podría haber muerto por envenenamiento por mercurio y arsénico", detalló, más serio, el cantante, quien al día siguiente cambió a "una dieta vegetariana".

Robbie Williams

Ayda Field parece haberse convertido en el pilar fundamental que sustenta la vida de Robbie Williams. Esta declaración es la segunda que hace en los últimos días en la que se refiere a ella como su salvadora. El pasado fin de semana apareció en el programa británico The Jonathan Ross Show y su esposa volvió a convertirse en protagonista de la conversación que mantuvo con el conductor. "Cuando miro hacia atrás después de estar 15 años con Ayda, pienso que ella fue quien lo hizo, que ella me dio una vida. Aquí estoy en la televisión emocionándome. Absolutamente fue ella quien lo hizo", dijo un sincero Williams sobre el momento en el que conoció a su esposa y el tiempo que llevan juntos.

En el programa también estaba invitado un amigo del cantante, David Walliams, que apoyó sus palabras diciendo que Robbie se sentía "un miserable" antes de conocer a Ayda, "antes de enamorarse y formar con ella una familia". La pareja tiene cuatro hijos. Dos niñas, Theodora y Colette, de ocho y dos años, y dos niños, Charlton, de seis y Beau, que nació a principios de este año, para los dos más pequeños recurrieron a la misma madre de vientre de alquiler.

El cantante también dio algunos detalles sobre su carácter dentro y fuera del escenario, y bromeó diciendo que en casa no necesita "entretener" ni sacar a pasear su conocida "bravuconería". "No tengo que lucirme como cuando actúo frente a mucha gente y tengo que esforzarme para entretenerlos con los escasos talentos que tengo. En casa no tengo que hacer nada de eso porque le gusto a mi esposa", afirmó.

El artista, que viaja continuamente a causa de su trabajo, también se sinceró sobre cómo ha vivido el confinamiento y qué ha significado respecto a la relación con sus hijos. "Ser padre ha sido hermoso durante un año horrible", explicó. "Estábamos encerrados, pero ha sido increíble porque ahora mis hijos piensan que soy un padre que está en casa. Me agarran todo el tiempo. Es la primera vez que no estoy fuera de casa ocho o nueve meses del año". Y concluyó: "El Covid-19 y sus consecuencias han sido horribles, pero ser padre y poder estar con ellos todos los días ha sido hermoso".

Poder estar con mis hijos todos los días ha sido hermoso""

El cantante, que estrena canción navideña, también explicó que fue su esposa quien lo animó a hacerlo: "Fue ella quien me dijo 'no seas holgazán y ponete a escribir una canción de Navidad para este año tan duro'. Y así fue como en agosto entré en estado mental navideño, una época del año que realmente amo desde niño".

Conforme a los criterios de Más información