Sold out: Robbie Williams agotó las tres fechas en Argentina

El anuncio fue suficiente para encender una reacción colectiva que se replicó en redes sociales y conversaciones entre amigos: Robbie Williams vuelve a la Argentina. El músico británico confirmó su presentación en Buenos Aires y el entusiasmo del público dejó en claro que su figura conserva intacto el magnetismo que lo convirtió en uno de los grandes íconos de la historia del pop. Los shows se agotaron en pocos días y ahora comienza la cuenta regresiva.

El regreso se da en un momento sólido de su carrera. BRITPOP, su nuevo trabajo de estudio, alcanzó el primer puesto en el ranking del Reino Unido y le permitió a Williams batir un récord histórico: 16 álbumes número uno, una marca inédita en la industria británica. Lejos de apoyarse solo en la nostalgia, el artista propone una nueva etapa creativa que dialoga con su legado y lo proyecta hacia el presente.

El disco incluye canciones como “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”, además de colaboraciones con figuras de peso como Chris Martin, Gary Barlow, Tony Iommi, Gaz Coombes y Jesse & Joy. La gira BRITPOP, que recorrió Europa y el Reino Unido, convocó a más de 1,2 millones de espectadores y recibió elogios de la crítica internacional, que destacó la potencia del show y el carisma escénico del cantante que tanto lo caracteriza.

En Buenos Aires, el concierto promete un repertorio que combinará las canciones de esta nueva etapa con clásicos que marcaron a varias generaciones. “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Feel” y “Angels” volverán a sonar en vivo ante un público que históricamente mantuvo una conexión especial con el artista, capaz de transformar cada presentación en una experiencia colectiva.

La preventa exclusiva para clientes American Express Platinum tuvo una respuesta inmediata. La alta demanda impulsó la suma de nuevas fechas y las tres funciones anunciadas (1, 2 y 4 de octubre) agotaron localidades, un dato que confirma el interés del público.

Con las tres fechas agotadas, el regreso de Robbie Williams no es solo una fecha más en la agenda musical porteña: es la confirmación de que algunos íconos, incluso con el paso del tiempo, siguen despertando una devoción difícil de igualar.

