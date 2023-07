Robert Downey Jr. habló sobre el tatuaje que se hicieron los actores que le dieron vida a los Avangers originales: “Uno casi llora de dolor y otro se negó”

escuchar

Los Avangers es el grupo de héroes más poderoso de Marvel, pero también del mundo del cine. Para celebrar el éxito de las películas que los tuvieron como protagonistas y la camaradería que lograron mantener a lo largo de los años, casi todos los Vengadores originales decidieron realizarse un tatuaje conmemorativo. En distintas oportunidades, ellos se han referido al tema, e incluso circula un video que retrata el preciso instante en el que se enfrentaron, juntos, al tatuador. Sin embargo, esta semana, Robert Downey Jr. brindó por primera vez detalles de esta curiosa decisión colectiva y reveló cómo surgió la idea y cuál fue la reacción de cada uno de ellos antes las agujas.

Si bien el grupo se fue ampliando con los años, los Vengadores originales del Universo Cinematográfico de Marvel son Iron Man (Downey Jr.), el Capitán América (Chris Evans), Hawkeye (Jeremy Renner), Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo) y Thor (Chris Hemsworth). Cinco de las estrellas a las que les tocó interpretar a los héroes decidieron hacerse un tatuaje grupal que sintetiza los logos de sus personajes después del lanzamiento de Avengers: Infinity War (2018). Según explicó Downey Jr. en una entrevista publicada por la revista Wire, tomaron la decisión de hacerlo cuando tomaron conciencia de que ese era el último film en el que aparecerían los seis juntos.

La trama de aquella película muestra a los Vengadores y sus aliados intentando proteger al mundo de amenazas demasiado poderosas mientras un nuevo peligro surge de las sombras cósmicas: Thanos, un déspota que tiene como objetivo recolectar las seis Gemas del Infinito, una serie de artefactos de poder inimaginable. Su plan es utilizarlos para infligir su retorcida voluntad en todos los universos. En esa “guerra final”, los héroes más poderosos del planeta deberán luchar por su propia supervivencia, el destino de la Tierra y del mundo entero. El final no es feliz para todos y, por eso, es casi imposible que los seis personajes vuelvan a reunirse nuevamente.

Con respecto a cómo reaccionaron cuando llegó el momento de cumplir la promesa, el actor dio a entender que no todos ellos se comportaron como valientes héroes . El actor reveló que la primera en enfrentarse a las agujas fue Johansson, y que en ningún momento se mostró vacilante. Le siguieron Evans y el protagonista de Iron Man, que tampoco perdieron la calma, pero cuando llegó el turno de Hemsworth, el lugar se llenó de tensión. “ Primero, empezó a dudar... Y cuando al fin se animó, parecía sobrepasado por el dolor ”, lo definió su amigo en la entrevista.

El único de los Avangers originales que se negó rotundamente desde el momento en el que surgió la idea fue Mark Ruffalo. El actor, que actualmente encabeza algunas de las protestas del sindicato de actores de los Estados Unidos en el marco de la huelga que paraliza a la industria del entretenimiento de aquel país fue bien directo en su negativa. “ No me voy a hacer ese tatuaje. No quiero ser parte de tu juego interno de Hollywood ”, le dijo, sin dudar, a su amigo Downey Jr. cuando se lo propuso. ¿Cual fue la reacción del actor ante semejante respuesta?: “Lo aplaudí”.

El fuerte lazo que une a los seis actores quedó una vez más en evidencia lluego del trágico accidente del que fue víctima Jeremy Renner a comienzos de este año, tras ser arrollado por una máquina quitanieve de siete toneladas conmocionó a Hollywood. En ese contexto, la estrella fue sorprendido por Johansson y Evans, que viajaron en secreto a Los Ángeles para brindar su apoyo al intérprete de Hawkeye.

En una entrevista con Variety, la actriz contó detalles sobre cómo fue reunirse con su compañero en ese difícil momento. Johansson dijo que se sintió “muy afectada” cuando escuchó por primera vez la noticia del accidente de su compañero, pero aseguró que luego fue una gran “felicidad” la posibilidad de poder verlo en persona. “Honestamente, estaba muy feliz de verlo”, afirmó Johansson y sumó: “No sabía si lo iba a volver a ver alguna vez y fue una alegría, no solo verlo, sino verlo progresar y en un espacio de tiempo tan increíble, y sobre todo mentalmente”.

Evans también compartió cómo fue visitar a Renner por aquellos días: “Sin lágrimas en absoluto. Fueron muchas risas y abrazos. Jeremy tomó algo potencialmente trágico y lo convirtió en inspirador”, remarcó.

Johansson agregó que una vez que quedó claro que Renner estaba en camino de recuperarse, Downey Jr., Hemsworth yRuffalo comenzaron a bromear sobre el incidente en su chat grupal. “En la cadena de mensajes decíamos: ‘Está bien, nos ganaste a todos. Eso es todo. Ganaste. Esto ha sido de superhéroes reales. Es increíble’”.

