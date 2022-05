Robert Patrick y el sueño de volver a enfrentar a Terminator: “Puede que la experiencia termine por matarme, pero sería divertido”

Como sucedió con todos los festivales y demás convenciones culturales, la Comic-Con Argentina se tomó un respiro obligado debido a la pandemia del covid. Pero con el regreso de los eventos masivos, este espacio dedicado a las historietas y el género fantástico, regresó para alegría de los fans.

En esta edición 2022, la convención dedicada a la cultura pop y al comic tiene entre sus invitados a Robert Patrick, el actor que trabajó en films como Terminator 2, y una extensa lista de series, entre las que se destacan Los Soprano, The X Files, The Walking Dead y Peacemaker. Y en diálogo con LA NACION, Patrick se refirió a su carrera, su amor por las motos, y a los personajes (y personas) que más impactaron en su trayectoria.

-¿Esta es tu primera vez en Buenos Aires? ¿Te gusta la ciudad?

-Sí, es muy cool. Ayer salí a caminar un rato largo, y cené un sabroso bife. Esta es una ciudad muy hermosa, y me gusta cómo es de noche.

-Vos trabajaste en muchas ficciones de culto, ¿cómo es tu relación con los fans?

-Amo a mis fans. Me gustan estas convenciones ya que me dan la posibilidad de conocerlos, porque sino, no habría otro modo de encontrarnos. Y soy un agradecido de toda la gente que disfruta las películas y series de las que participé. La Comic-Con es una forma muy agradable de ver cara a cara a los fans, y charlar con ellos .

-Si examinás toda tu carrera, ¿cuál considerás que es tu personaje más icónico?

-El T-1000 es por lejos el personaje más emblemático que interpreté. Y estoy increíblemente agradecido por esa oportunidad, me dio una carrera maravillosa, una chance de dedicarme a lo que amo hacer, me dio una gran vida y la posibilidad de darle un buen pasar a mis hijos. Yo soy muy feliz gracias a ese film.

-¿Y hay algún trabajo por el que te sientas especialmente orgulloso pero creas que el público no le da la importancia que merece?

-Eso es más difícil de elegir. Hay muchas cosas de las que estoy muy orgulloso. Fui muy afortunado de tener la oportunidad de hacer tantos trabajos distintos, y creo quizá que John Doggett de The X Files es uno de mis personajes más importantes, pero igualmente siento que los fans me mostraron su aprecio por ese trabajo. Sí me gustaría conocer qué reacción generó aquí mi rol en Peacemaker. Ese fue un gran proyecto creado por James Gunn, y estoy muy interesado en descubrir qué impacto tuvo acá.

-En relación a Peacemaker, ¿qué opinás de la popularidad que tiene actualmente el género de superhéroes?

-Creo que con las cosas horribles que suceden en el mundo y que angustian a las personas, a todos nos gusta pensar que quizás pueda haber una especie de superhéroe dispuesto a protegernos de toda esa maldad. Entonces pienso que los superhéroes nos ayudan a pensar en eso, que alguien sí puede estar dispuesto a proteger a los débiles contra un mal poderoso. Para mí se trata de un gran género.

-¿Es cierto que la primera vez que John Cena actuó en pantalla fue junto a vos, en un film llamado Marine?

-¡Exacto! Yo hice una película con John Cena hace muchísimos años, creo que en 2006, y fue su primera película. John es alguien increíble, él prestaba mucha atención a todo lo que sucedía a su alrededor. También es muy curioso, le gusta aceptar nuevos desafíos e intenta aprender de ellos. Creo que tuvo un notable crecimiento como actor, y es uno de los grandes improvisadores con los que alguna vez me tocó trabajar. De hecho, es tan bueno improvisando que terminaba intimidándome, y muchas veces tenía ocurrencias frente a las que yo no sabía cómo reaccionar (risas). Nunca había trabajado con alguien así, y fue muy interesante. Realmente es un tipo único en su especie.

El actor participó este viernes de un panel dentro de la convención Marcos Brindicci - LA NACION

-Leí que te gusta subirte a tu moto y salir de viaje por las rutas de Estados Unidos. ¿Esa es una forma de tomarse un respiro de Hollywood?

-Sí, es una forma de escapar, y andar en moto es una experiencia muy vigorizante. Me gusta el anonimato, y la soledad que implica el recorrer las rutas de Estados Unidos. Andar en moto requiere talento, y te permite ver el país desde una perspectiva distinta. Para mí, es una actividad que me sumerge en un estado de meditación, y también hay algo muy romántico en eso, porque es lo más cerca que puedo estar de ser un vaquero y de esa idea de galopar hacia la puesta de sol. Sin ir más lejos, este lunes cuando regrese a Los Ángeles, mi moto estará lista para hacer un viaje por la famosa Ruta 66.

-Vos actuaste en varios episodios de Los Soprano, ¿cómo fue la experiencia de trabajar junto a un actor del calibre de James Gandolfini?

-Él era alguien con una presencia muy fuerte. Cuando me tocó actuar por primera vez con James Gandolfini, la escena era muy física y recuerdo que vino y me dio una paliza (risas). Tenía una presencia feroz que me atravesó, y mi personaje, Dave Scattino, recibió una lección a la Soprano. James fue un hombre extraordinario.

-En estas épocas de tantos reboots, ¿a qué personaje volverías, si pudieras elegir solo a uno?

-A medida que el tiempo pasa, me doy cuenta que me encantaría volver a interpretar al T-1000. Tengo 63 años, ya pasaron más de treinta años, pero sería interesante ver si hay algún modo de hacer eso. Sería un desafío enorme desde lo físico, y no sé si estaría a la altura. Puede que la experiencia termine por matarme, pero sería divertido (risas). Y disfrutaría mucho trabajando nuevamente con James Cameron.

"Terminator es una franquicia que aún continúa, y Terminator 2 sigue siendo un título relevante. El impacto que tuvo en la industria del cine atravesó el paso del tiempo", asegura el actor Marcos Brindicci - LA NACION

-¿Cuál considerás que es el legado de una película como Terminator 2?

-Terminator es una franquicia que aún continúa, y Terminator 2 sigue siendo un título relevante. El impacto que tuvo en la industria del cine atravesó el paso del tiempo. Los efectos especiales de esa película, dieron inicio a una nueva era en el rubro, pero creo que lo más importante es contar con una historia que resuene, el bien contra el mal, o en este caso, cómo la tecnología es nuestra enemiga . Ahora vivimos en una sociedad en la que todos tenemos nuestros celulares, ¿pero nos preguntamos si tanta conectividad es buena, cómo nos afecta, y si saben más de nosotros de lo que corresponde?

-¿Es un tema que te preocupa?

-Claro que sí. No recuerdo la frase exacta, pero Elon Musk dijo que la inteligencia artificial puede ser la mayor amenaza creada contra la humanidad, y es algo a lo que debemos temerle. Y eso era el T1000, una inteligencia artificial. Voy a contarte una anécdota: un amigo que trabaja en Space X, la empresa de servicios espaciales, me invitó a conocer las instalaciones. Allí entré a una sala llena de computadoras, en la que todo era azul, y noté que tenían un cartel de Cyberdyne, como en Terminator. Entonces lo miré y le dije: “¡¿Qué es esto?!”, y me respondió que ahí todos son fans. ¡Qué peligro!.