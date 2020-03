El diseñador reclamó al Gobierno medidas más duras para frenar el avance del coronavirus Crédito: Instagram

26 de marzo de 2020 • 01:42

Polémico con sus diseños, polémico con sus palabras. Roberto Piazza es un diseñador de prestigio internacional que hoy padece el terror de muchos argentinos por la pandemia de coronavirus, y lo traduce "en una mezcla de angustia, depresión, miedo y odio".

En una charla con el programa que Ulises Jaitt conduce en AM 1300 La Salada, Piazza describió cómo pasa sus días: "Con las modistas trabajo vía Skype, las escuelas dan clases online, y la bordadora me manda los modelos por video. Walter (Vázquez, su esposo) va a hacer las compras. Ayer lo mandé con guantes, barbijo, casi lo disfrazo de astronauta. Y le dije: 'Cuando entres ni me toques ni me hables, andá a bañarte, sacate todo, poné la ropa en el lavarropas. De la líbido olvidate, no tengo ganas de nada".

Acostumbrado a repartir su vida entre la Argentina y España, preocupado por haber pasado los 60 años y estar ya dentro del grupo de riesgo, el diseñador se confesó gratamente sorprendido por las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández, aún cuando las siente insuficientes: "Yo haría más riguroso todo. Yo no permitiría que todos esos giles que andan en auto por las autopistas, que van al country y esas huevadas. A la m... Yo les haría de todo, los metería en cana y les daría sanción económica. El chico de la tabla de surf es un pel. a la máxima potencia . Desde hace una semana tendría que haber estado de sitio porque la gente es estúpida, no obedece".

Y a pesar de que aventuró que "afortunadamente" no sucedió esta pandemia con Mauricio Macri como presidente, porque hubiera sido "un desastre total y absoluto, un conchetaje absurdo y ridículo", invitó al Gobierno a tomar medidas más duras: "La gente tiene que entender que no se sale y si salís vas en cana. Yo viví la etapa del Proceso. Acá la gente por las buenas no entiende nada. Esto no es ser facho".

Y en la misma línea de pensamiento, analizando el futuro de nuestro país pasado el alerta por el coronavirus, apuntó a los jóvenes que para él hoy dejan mucho qué desear: "A lo único que aspiran es a ser famosos, a estar en Corte y confección , vestir a Susana (Giménez), a la mujer de (Adrián) Suar o a tener a la modelito de turno. Escuchan música basura. La juventud se ha embrutecido. Tiene que volver el servicio militar obligatorio sí o sí por los valores que da . Cuando me toco puteé, pero después agradecí porque hizo que corte el cordón umbilical. Me fui siendo el patito feo de casa y volví como un pavo real".