Rocío Marengo habló de su supuesto romance con Alejandro Fantino

Tras los dichos de Lanzoni, Marengo desmintió haber tenido un romance con Alejandro Fantino. Crédito: Instagram

14 de mayo de 2020 • 17:05

En la noche de ayer, Miriam Lanzoni y Rocío Marengo coincidieron en el programa de Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo , y a pesar de la buena onda para competir en los juegos, hubo un "pase de factura" en vivo. Mientras la ex de Alejandro Fantino insinuó que la modelo había tenido un romance oculto con el conductor de América , la rubia lo desmintió y alegó que sólo fueron muy buenos amigos.

Sin embargo, los rumores no se apaciguaron y, esta tarde, Rocío decidió volver a aclarar el malentendido en Hay que ver . "No paso nada. Con Ale trabajé cuando tenía 19 o 20 años, era muy chiquita. Fue un buen compañero, un divino. Él en ese momento tenía otra novia, era un sex symbol y todas querían salir con él. Las chicas se me acercaban para conocerlo", recordó la conductora que está haciendo una gran carrera en Chile.

No contentos con su aclaración, los conductores del ciclo de elnueve fueron por más y le preguntaron por las versiones que indican que habría querido estar con él durante su matrimonio con Lanzoni y que Fantino la habría rechazado. "¿Esto es una joda para Showmatch ? Me hizo quedar como que soy un bagarto y no me dio bola", disparó la modelo con el desparpajo que la caracteriza. "La verdad que con Ale no salí. Yo soy muy chapada a la antigua, el hombre me tiene que encarar, no soy de ir yo al frente", advirtió.

En cuanto a la relación que mantuvo con el animador (con quién trabajo en el ciclo Mar de fondo ), aclaró: "Tuvimos una relación muy intima de amigos, éramos como hermanos. Él en ese momento tenía otra novia. Después cuando apareció Lanzoni yo lo vi pocas veces, ya no era la relación que teníamos antes", dando a entender que la actriz era muy celosa de su pareja.

Desde hace seis años está en pareja con el empresario Eduardo Fort . Marengo reveló los motivos por los cuales prefiere no exponer su vida privada. "Estoy muy bien, muy contenta. No es que estábamos ocultos, elegimos no exponernos públicamente para que el medio no opine pero tenemos una relación normal", señaló sin dar más detalles.