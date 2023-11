escuchar

No le gusta que indaguen en su vida privada y esquiva las preguntas sobre su intimidad. Sin embargo, Rodrigo de la Serna habló algunas veces de amor porque estuvo en pareja con tres actrices y una periodista y es padre de tres hijos . Conoció a Erica Rivas en 1998 cuando ambos eran parte del elenco de la tira Campeones de la vida y se enamoraron en la ficción , al mismo tiempo en que la vida real. Para él fue un flechazo, pero ella se estaba separando y tardó en ver los ojitos de enamorado con que él la observaba. “ Yo estaba muerto de amor . Cuando no había motivos para estar cerca, me los inventaba. Y cuando le dije todo lo que sentía, ella no pareció sorprenderse y una de las primeras cosas que dijo fue que a ella le pasaba lo mismo”, le contó De la Serna a LA NACION hace algunos años.

No se casaron porque a ninguno de los dos cree en las instituciones. “Yo tengo un tema, que las instituciones no me simpatizan mucho. Pero que dos personas estén juntas y formen una familia me parece maravilloso. La decisión de cada uno debe quedar por encima de la decisión de las instituciones. Dos personas únicas crearon un vínculo único, ¿qué tienen que venir a decir háganlo así, tomen estas pautas, acepten estas reglas? En estos tiempos hay infinidad de maneras de juntarse y todas son válidas”, contó el actor en esa misma entrevista.

En 2001 fueron padres de Miranda, que hoy también es actriz. Nació en la casa que compartían y él dijo alguna vez sobre el tema: “Comenzamos el trabajo de parto dentro de la bañera con agua. Luego, Érica decidió tenerla en la cocina, fuimos los dos, en un momento yo me senté en un banquito, ella se puso encima y, en un momento, Miranda salió. Nació re feliz, sin gritar. Fue un acto de extraordinaria confianza en la pareja porque si nosotros la habíamos gestado también nosotros podíamos hacernos cargo de ayudarla a nacer. Yo le corté el cordón, con mucho conocimiento de lo que hacía y sabiendo el momento difícil que significaba porque en ese momento al cortarle el cordón se le quita su única vía de respiración y se habilita la respiración pulmonar. He hablado con muchos hombres y en general, aunque asistan al parto, les dicen, vas a ver que el hombre casi no interviene. En este caso no fue así, la presencia de los dos fue fundamental para que naciera. Nosotros estuvimos ahí para ayudarla, para darle paz y para decirle que venía a un lugar para nacer”.

Rivas y De la Serna estuvieron juntos once años y se separaron en 2010. El actor contó hace un tiempo en PH Podemos hablar: “Mucho de mi vida privada no me gusta hablar, pero yo creo que está bueno estar solo. Claro que me he sentido solo. Me acuerdo cuando me separé de Érica... Yo tenía 23 años y Érica, 25 cuando nos conocimos y vivimos 11 años juntos y constituimos una familia preciosa. En un momento la decisión estaba tomada, tenía que irme de la casa y me obligué a mí mismo a irme y alquilé una casa en un pantano en las afueras de Escobar para estar cerca de ellas. En primavera estuvo genial, pero en invierno fue duro. Mi hice cargo de muchas cosas, reflexioné sobre mi vida; fue un tiempo duro pero valioso”.

Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño, durante las grabaciones de la ficción Contra las cuerdas MARIANA ARAUJO

Se rumoreaba que hubo terceros en discordia aunque ninguno de los dos dijo nada. Al tiempo De la Serna se mostró a los besos con Soledad Fandiño, con quien compartía trabajo en la ficción Contra las cuerdas, en la TV Pública. La historia de amor, que fue fugaz y duró apenas unos meses, comenzó a escondidas ; él recién estaba separado de Rivas y ella, de Nicolás Cabré.

De la Serna también tuvo una relación corta con la actriz Pilar Gamboa, aunque jamás ninguno habló de eso.

En 2016 el actor conoció a Ludmila Romero durante una entrevista; ella tenía 21 años y estaba dando sus primeros pasos como periodista en Canal 3 de Rosario. Luego, lo acompañó a Buenos Aires y más tarde a Madrid, en donde vivieron juntos un tiempo mientras el actor grababa serie La casa de papel.

La foto que Ludmila Romero usó para anunciar su primer embarazo

Fueron padres de Olivia en 2019 y él posteó en sus redes sociales: “Pensé que no me cabía más amor todavía y llegó Olivia y estalló todo de luz y magia”. Tiempo después, dijo en PH: “Siempre quise consolidar una familia y por un motivo o por otro nunca pude. A mí me convocan mucho las mesas grandes. Lo logré con Érica (Rivas) en un momento, pero se desarmó y a mis 39 años conocí a una mujer muy joven y muchas veces yo me preguntaba si estaba bien lo que estaba haciendo. Pero había algo que me decía que me tenía que quedar en esa historia y así fue. Mi hija Olivia es un sol que me alegra todas las mañanas, y estar con Ludmi intentando esta familia es uno de los logros más importantes de mi vida y celebro estar esperando otro hijo”.

En una entrevista de radio también dijo: “Ludmila es mi compañera, mi chica, no me gusta decir mi mujer porque es posesivo. La amo y agradezco que sea mi compañera. Y nuestra hija Olivia es hermosa. Es un amor. Esta paternidad me pegó distinto. Cuando fui papá por primera vez tenía 24 años y ahora no soy la misma persona. Estoy más tranquilo que antes, con menos ansiedades, y me permito disfrutar la vida de otra manera”, destacaba en ese entonces.

El segundo hijo de la pareja, Estanislao, nació en 2020. Y todo parecía ir sobre ruedas en la vida del actor, pero un año después De la Serna y Romero decidieron ponerle un punto final a la relación.

Hace poco cuando le preguntaron si estaba en pareja prefirió no dar precisiones. “Soy un actor que tiene cierta visibilidad y me hago cargo de eso. El concepto de la vida privada, hoy por hoy, está muy en jaque. Está todo sobreexpuesto en las redes, en los medios de comunicación. No reniego, pero también tengo el derecho a preservar mi intimidad. ¿Será una cuestión más generacional? Me preocupa que no haya un límite a la hora de mostrar la vida privada”, afirmó esquivando la respuesta. Sin embargo, hace apenas una semana se mostró muy bien acompañado por una joven, de nombre Luna, en el evento de lanzamiento de la película El rapto y la presentó como su nueva novia.

Además de presentar su nuevo film, Rodrigo De la Serna aprovechó para presentar a su nueva novia, una joven de la que sólo se supo su nombre: Luna Gerardo Viercovich - LA NACION