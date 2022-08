Rodrigo De Paul, ¿crisis con Tini y acercamiento con Camila Homs?

“Vamos a sembrar el comienzo del operativo reconciliación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs”, dijo Adrián Pallares este martes ni bien arrancó Socios del espectáculo. Ante el asombro de todo el panel, el conductor contó algunos detalles que sustentan su anuncio. “Una pareja que parece estancada, un llamado telefónico y una frase: ‘Me parece que me mandé otra cagada’”, lanzó en referencia a un comentario que el futbolista le habría hecho a su entorno más íntimo.

Mientras Rodrigo Lussich aclaraba que De Paul se refería a su separación de la madre de sus hijos, su compañero continuó alimentando las especulaciones. “¿Se firmó el acuerdo económico?”, preguntó con tono irónico. Y antes de que alguien responda, lanzó: “No se firmo y ¿saben por qué? Porque Rodrigo De Paul dijo: ‘paren todo’”. Y enseguida, Paula Varela agregó: “Cuando le preguntamos a los abogados de Rodrigo De Paul dicen que ahora que volvió Camila van a resolver el tema de la compensación económica”.

Tras asegurar que la pareja de Camila Homs y Carlos Benvenuto (su nuevo novio) tampoco estaría funcionando , el conductor dio otra pista que confirmaría sus sospechas: “Lo que está haciendo Rodrigo es comenzar a abrir caminos que tiene cerrados con la familia Homs. El está bloqueado por varios integrantes de la familia pero quiere que lo ayuden a acercarse a Camila y a tener mejor diálogo”, indicó.

La relación entre Tini y De Paul

Hace unos días, las alarmas comenzaron a sonar cuando en una entrevista le preguntaron a Tini Stoessel si estaba enamorada. “¡Que palabra! Estoy muy bien, estoy contenta, estoy disfrutando. A Rodri lo quiero con todo mi corazón. Justamente vengo de Madrid. Rodri es lo máximo, le está yendo increíble en todo lo que hace y nos acompañamos re bien”, respondió despertando un tendal de dudas y especulaciones.

Rodrigo De Paul y Camila Homs, cuando eran pareja Instagram @camihoms

Tanta fue la repercusión que alcanzaron sus dichos que, días después, tuvo que salir a aclarar la situación en un medio ecuatoriano. “¡Como me descansaron con esa respuesta! Si, si, si, estoy enamorada para tranquilidad de toda la gente. Estoy feliz”, dijo cuando le volvieron a preguntar por sus sentimientos hacia el futbolista de la Selección Argentina.

Su padre, Alejandro Stoessel, también aprovechó la nota para desmentir que esté en contra de esta relación. “Yo estoy contento cuando ella está feliz y ahora que la veo enamorada más”, bromeó el productor. En cuanto a cómo se lleva con De Paul, aseguró que muy bien y que irán al Mundial en familia.

Tras ver la nota, el conductor Rodrigo Lussich volvió sobre las versiones de crisis en la pareja. “Hay un posteo de Tini donde no aparece el like de Rodrigo. Fue hace 15 horas y el todavía no se percató”, señaló dando a entender que las redes hablan por sí solas en estos momentos.

Mientras intentaban reflexionar sobre los posibles motivos que estarían complicando el vínculo entre la artista y el futbolista, Luli Fernández sumó: “Ustedes se están olvidando de un detalle. En el último viaje que Tini hizo a Madrid se filtró una imagen de ella con la hijita de Rodrigo en la cancha. Evidentemente en este viaje se consolidó cierta integración familiar y cuando vos no sos mamá sumarte a un hombre que tiene hijos no es fácil. Ella es muy chica”, opinó.

Su compañera, Karina Iavícoli, le dio la derecha y agregó un dato más: “Lo que a mí me cuentan es que Rodrigo quedó sorprendido de que Camila haya rehecho su vida tan rápido. Eso fue como una alarma para él. Cuando vio que ella empezó a salir con alguien, fue un detonante, se sorprendió”, comentó sumando una nueva teoría.

Inmediatamente, Adrián Pallares recordó una nota que hace unos días hicieron con Homs, donde también le preguntaron si estaba enamorada de su novio. Su respuesta fue muy similar a la de Tini. En ese momento, Camila respondió: “‘Estamos bien, lo quiero mucho’”. Y para cerrar el tema, contó qué opina la familia de la rubia sobre una posible vuelta con el jugador. “La familia de Camila no ve con buenos ojos esto porque no quiere que ella vuelva a sufrir”, remató.