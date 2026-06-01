Lionel Messi y Rodrigo De Paul ya se sumaron a la selección argentina en Kansas

Lionel Messi y Rodrigo De Paul se sumaron al resto de la delegación argentina que concentra en el Origin Hotel de Kansas City, ciudad ubicada en el medio oeste de los Estados Unidos, un punto estratégico para atravesar los tres partidos de la fase de grupos contra Argelia, Austria y Jordania.

Messi junto a De Paul en los Estados Unidos

Tras el arribo de una gran parte de los convocados para disputar los amistosos previos y el Mundial, se aguardaba la llegada de Messi y De Paul, ambos con actualidad en el Inter de Miami.

"Arranca el sueño", la frase motivadora de Rodrigo De Paul

A bordo de un avión privado, el mediocampista y el delantero de la albiceleste fueron recibidos por los utileros y ayudantes de campo de Lionel Scaloni para luego sumarse al resto de sus compañeros, quienes ya comenzaron con los entrenamientos de cara a una competencia que tiene fecha de inicio el próximo 11 de junio.

“Arranca el sueño”, lanzó De Paul en sus redes sociales, acompañando el texto con una foto junto a La Pulga y otras dos propias, donde se observa su particular outfit estilo “oversize” de color blanco. Al lado de él, como si fueran dos modelos, Messi eligió un atuendo compuesto por una camisa de manga corta, un pantalón largo gris y un bolso negro con sus pertenencias.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi llegaron a Kansas

Por otro lado, Messi utilizó el emoji de la bandera argentina y compartió dos postales junto a su socio y amigo adentro de la cancha. Compenetrados al máximo en poder defender el título conseguido en Qatar 2022, los futbolistas ya se encuentran a la orden de Scaloni.

Con la expectativa puesta en el debut contra Argelia, partido que se disputará el 16 de junio, cinco días después del arranque de la cita mundialista, el cuerpo médico pone el foco en recuperar a Messi, quien arrastra una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y su puesta a punto demandará dos semanas.