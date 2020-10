Rodrigo Noya estalló contra Floppy Tesouro: "No volvería a trabajar con ella"

El actor criticó a Floppy Tesouro por su repentina salida de la obra teatral que está presentando Crédito: Instagram: @_rodrinoya

21 de octubre de 2020 • 15:17

Rodrigo Noya estalló contra Floppy Tesouro por la repentina decisión de la actriz de bajarse de "La brújula de los sueños", la obra teatral donde el actor debutaba en su rol de productor. En diálogo con Radio Mitre aseguró que no volvería a convocarla porque le pareció poco profesional su renuncia: "No le importó el laburo de un montón de gente".

"Ella alegó que tuvo un 'pico de estrés' por exceso de trabajo y después desapareció de la faz de la tierra", continuó enojado.

Noya contó que esta es la primera vez que se enfrenta al desafío de producir una obra teatral y que invirtió todos sus ahorros para estrenar el infantil en plena pandemia de coronavirus bajo la modalidad de "auto-teatro".

"Belén Di Giorgio tuvo que estrenar porque tuvimos un tema con la protagonista, Floppy Tesouro, que se bajó dos días antes del estreno", explicó Noya. Luego fue más crítico y aseguró que no volvería a convocar para ningún otro proyecto a la actriz y modelo: "Hay cosas que no se hacen. El trato de hablarme una hora antes del estreno... la verdad es que estoy muy dolido".

"Le expresé lo que me pasaba. Hay que valorar más en estos tiempos la posibilidad de trabajar. Hay gente que le encantaría tener trabajo", sostuvo. Además aseguró que hubo otros "indicios de la falta de buena voluntad" de Tesouro. "No entiendo para qué me dijo que sí cuando se lo propuse. Vino dos veces a ensayar y una vez llegó una hora y media tarde, jamás se comprometió con la obra", subrayó.

Rodrigo Noya estalló contra Floppy Tesouro por su renuncia a la obra infantil "La Brújula de los sueños" Crédito: Captura de video

Sobre el final contó que gracias a que Di Giorgio -que además es su novia- se aprendió los diálogos en dos días pudieron estrenar la ficción a pesar del contratiempo. "Fue mucha la falta de respeto y profesionalismo. Me llegaron un montón de mensajes de colegas que les sucedido algo similar, así que la deja mal parada a ella; es una gran desilusión", concluyó..