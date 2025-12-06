A horas de su gran boda con Nicolás Cabré, así vivió Rocío Pardo su despedida de soltera junto a sus amigas

De gustos no hay nada escrito, sobre todo cuando de celebraciones se trata; y eso dejó bien en claro Rocío Pardo. La joven cordobesa de 30 años tuvo su despedida de soltera dos días después de dar el sí por civil junto a Nicolás Cabré, con quien está en pareja desde hace dos años, y compartió el carrete del momento en donde se la vio a puro festejo junto a sus amigas en un día soñado a pocas horas de la mega fiesta con la que sellarán su amor.

Rocío Pardo tuvo su despedida de soltera soñada (Foto: Instagram/@rrociopardo)

“Despedida de soltera, ya casada. Imaginate tener el mismo grupo de amigas por más de 15 años, incondicionales, que estén en todo momento. Bueno, yo no tengo que imaginarlo”, escribió en la descripción del posteo que realizó en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 300.000 seguidores.

Rocío Pardo compartió el carrete de imágenes de lo que fue un día soñado (Foto: Instagram/@rrociopardo)

Y completó: “Hicimos día de spa con circuitos de masajes y facial, y terminamos viendo el atardecer con una cata de vinos y picada... Día soñado”.

Rocío Pardo disfrutó de un día de spa en su despedida de soltera (Foto: Instagram/@rrociopardo)

Rocío Pardo y sus invitadas fueron deleitadas con batas personalizadas (Foto: Instagram/@rrociopardo)

Las imágenes hablaron por sí solas. Allí se la pudo ver a la novia lucir una bikini color chocolate y una bata personalizada -al igual que sus invitadas, pero la de ella blanca-; mesa al aire libre con aperitivos y todo tipo de fiambres. Entre risas, baile y hasta llanto, la bailarina y productora disfrutó hasta el anochecer de una jornada que quedará para el recuerdo.

La novia y sus amigas disfrutaron de una picada (Foto: Instagram/@rrociopardo)

Los miles de likes no tardaron en inundar la publicación, así como tampoco los comentarios, sobre todo de sus amigas, quienes le expresaron su amor y los mejores deseos para esta nueva etapa de su vida. “Mis amigas son todo. Las amo y te amo Rosita. Desde los 15 vecinas hasta hoy casada. ¡Gracias por tanto amigas”; “Gracias por ese día soñado, falta lo mejor! Te amo, las amo“; ”Te amo, las amo, nada más lindo que festejar todo en la vida juntas! ¡Tan felices por vos y por ustedes!” y “El día perfecto y las mejores amigas si existen. Te amo, amo verte feliz”, fueron algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que dejaron las amigas de la novia (Foto: Captura Instagram)

Después del evento de este viernes con quienes la acompañan desde hace 15 años, Pardo y Cabré se preparan para una gran celebración de su unión. La fiesta tendrá lugar este sábado 6 de diciembre en la Estancia Bosque Alegre de Córdoba, cerca de Carlos Paz, el lugar donde nació su historia de amor.

La decoración promete ser mágica, inspirada en un bosque encantado, con elfos y un altar de flores. Aunque inicialmente el plan era una reunión pequeña, la lista de asistentes creció hasta alcanzar los 100 invitados. Con un bajo perfil, los novios optaron por un evento descontracturado, íntimo y con un toque hogareño, lo cual se verá reflejado en el menú, que incluirá un simple, pero delicioso, bandejeo de sándwiches de milanesa y costillar.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo tendrán su celebración este sábado 6 de diciembre (Foto: Instagram @nicolascabre80)

En cuanto a la indumentaria, el actor de 45 años lucirá un elegante traje diseñado por Daniel Casalnovo. Por su parte, la novia, vestida por Ana Pugliese, contará con dos diseños: uno largo y otro más corto, para los diferentes momentos del evento. El momento más tierno de la ceremonia estará a cargo de Rufina Cabré- la pequeña de 11 años, fruto de la relación del actor con María Eugenia la ‘China’ Suárez-, quien tendrá la importante tarea de llevar los anillos y acompañar a su padre, el novio, hacia el altar.