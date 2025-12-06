La pregunta de Wanda Nara a La Joaqui que generó tensión en MasterChef

La dinámica entre Wanda Nara y La Joaqui en MasterChef Celebrity (Telefe) genera comentarios desde hace semanas. Aunque ambas mantienen un vínculo profesional dentro del programa, puertas adentro las versiones hablan de roces, competencia y momentos de tensión que cada tanto se filtran en cámara. El último episodio tuvo como protagonista una conversación que incomodó por completo a la cantante y que terminó en un intercambio picante.

Durante la grabación, mientras recorría las estaciones, Wanda decidió indagar sobre la vida sentimental de La Joaqui, particularmente sobre su relación con Luck Ra. Con tono curioso, lanzó: “Quiero saber cómo va el tema del casamiento, si sirvió lo que hablé con tu marido”.

La artista, lejos de quedarse callada, recogió el guante. “Desde que vos hablaste con mi marido, todos los días me hace el desayuno a las siete de la mañana. Así que algo le habrás dicho”, respondió con ironía y dejó entrever que la pregunta le había resultado incómoda. Wanda, en su estilo directo, redobló la apuesta y sugirió que el artista cordobés podría esconderle un anillo de compromiso dentro de alguno de sus platos, lo que provocó una reacción inmediata detrás de cámaras.

La Joaqui se habría cansado de recibir consultas relacionadas con su vida amorosa (Foto: Instagram @lajoaqui)

En las imágenes registradas fuera del set, La Joaqui explicó por qué cree que la empresaria insiste tanto con el casamiento: “Para mí que Wanda quiere ir a una buena fiesta y sabe que nosotros dos podemos hacer una buena fiesta”.

Las insistentes preguntas continuaron durante el programa y la mediática quiso saber cómo imaginaba la pedida de matrimonio, a lo que la cantante no dudó en contestar con cierta ironía: “No lo sé… es que es tan gracioso que seguramente él lo haría con su humor, con sus chistes. Y te digo la verdad, a mí no me importa toda esta cuestión legal. Solo quiero que hagamos una fiesta grande y ponerme un lindo vestido blanco. En eso soy tradicional”.

La Joaqui y Luck Ra llevan una relación de dos años (Foto: Instagram @lajoaqui)

En un intento por suavizar la situación, La Joaqui sumó un comentario que dejó a todos sorprendidos: “Desde que vos le hablaste me dio la llave de su casa, desayuno a las 7 AM y mensajes mucho más compuestos de amor. Antes era más tímido. Traés suerte”.