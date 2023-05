Roman Polanski posó junto a la mujer a la que violó en 1977, cuando él tenía 43 años y ella 13

escuchar

En las últimas horas, una fotografía en donde se ve a Roman Polanski posando junto a una sonriente Samantha Geimer, la mujer que lo acusó de drogarla y violarla cuando él tenía 43 años y ella solo 13, comenzó a circular por los medios.

Geimer, que hoy tiene 60 años, aparece rodeando con su brazo izquierdo al director mientras ambos posan para la cámara. Esta se cree que fue la primera vez que ambos se reúnen luego de que él abusara de ella en 1977, hace 45 años .

No está claro de cuándo se tomó la fotografía, pero la víctima pareciera haber perdonado a su abusador, ya que compartió la postal en su cuenta privada de Instagram justo después de que se publicara su entrevista con la revista francesa Le Point, en la que insistió que el director, que hoy tiene 89 años, ya había “pagado su deuda con la sociedad” .

La esposa de Polanski, la actriz Emmanuelle Seigner, que entrevistó a Geimer para la revista francesa, hizo pública la foto en sus propias redes sociales. “Gracias Samantha”, escribió Seigner con un emoji de corazón. En los créditos, el fotógrafo es el propio marido de Geimer, David, quien aparece etiquetado.

Durante su entrevista, la mujer insistió en que la violación de 1977 “nunca fue un gran problema”. “ Voy a ser muy clara: lo que pasó con Polanski nunca fue un gran problema para mí”, le dijo a Seigner sobre la agresión que ocurrió durante una sesión de fotos en la casa de Jack Nicholson .

“Ni siquiera sabía que era ilegal, que alguien podía ser arrestado por ello. Estaba bien, sigo estando bien”, mantuvo ella, a pesar de haberle hecho una demanda previa por la angustia emocional causada por la agresión. “ Tener que repetir constantemente que no fue para tanto, es una carga terrible ”.

Polanski se declaró culpable por mantener relaciones sexuales ilícitas con una menor, pero huyó de los Estados Unidos antes de la sentencia para evitar la cárcel. Años después, en 2009, fue detenido por la policía suiza y pasó 10 meses entre rejas mientras la justicia estadounidense intentaba conseguir su extradición.

“Todo el mundo debería saber ya que Roman ha cumplido su condena”, le dijo Geimer a la esposa del director. “Por mi parte, no quería que fuera a la cárcel, pero lo hizo y fue suficiente. Pagó su deuda con la sociedad. Ya está, fin de la historia”, añadió. “Quien piense que merece estar en la cárcel se equivoca. No es el caso hoy y no fue el caso de ayer ”.

Otra denuncia

Geimer no fue la única mujer, que a lo largo de los años, denunció a Polanski por abuso sexual. En 2019, la actriz y fotógrafa francesa Valentine Monnier aseguró que el director de cine la violó en su chalet de Suiza cuando tenía 18 años, en 1975.

En 2019, Valentine Monnier acusó a Roman Polanski de violarla en 1975

“ En 1975 fui violada por Roman Polanski. No tenía ningún vínculo con él, ni personal ni profesional, apenas lo conocía. No fue en el exceso de una fiesta (ni alcohol ni drogas). Fue de una violencia extrema, después de un descenso de esquí, en su chalet en Gstaad (Suiza) ”, expresó Monnier en un texto publicado en el periódico francés Le Parisien.

La mujer afirmó que decidió hacer pública su experiencia tantos años después en respuesta al último filme de Polanski, J’accuse, con el que cree que el director intenta lavar su imagen. La película de Polanski presenta el caso del capitán del ejército francés Alfred Dreyfus, acusado injustamente de espionaje a fines de siglo XIX.

En aquel entonces, la avant premiere del largometraje debió ser cancelada y una proyección que iba a realizarse el mismo día del estreno oficial, también quedó trunca porque 40 mujeres bloquearon la entrada al cine. El grupo levantó carteles con los nombres de las mujeres que acusaron a Polanski de agresión sexual.

Debido a las denuncias, en 2018 fue expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

