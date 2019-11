Romance retro: ¿qué pasó entre Darío Lopilato y Angie Balbiani?

Darío Lopilato y una amor del pasado: Angie Balbiani

28 de noviembre de 2019

A Darío Lopilato lo espera un muy buen año laboral. El 8 de enero estrenara Hello Dolly, en el Teatro Ópera, y en junio hará Casados con hijos, en el Gran Rex. Pero antes viajará a Canadá para pasar las vacaciones en familia. "Son hermosas las Navidades allá, cocinamos empanadas, después hacemos karaoke, nos divertimos mucho. Los Bublé son muy parecidos a los Lopilato, muy tanos", contó Darío.

Además habló sobre Noah, su sobrino mayor que tuvo un grave problema de salud unos años atrás. "Somos una familia de fe y fue un milagro el que presenciamos con Noah. Unió mucho más a la familia. Oramos mucho, pedimos por mi sobrino. Fue muy intenso y hoy podemos contarlo. Cuando iba a visitarlo le llenaba la habitación de globos, jugábamos todo el tiempo", contó emocionado.

Darío, que acaba de separarse de Florencia Fernández, recordó con romance vintage con Ángeles Bailbiani, una de las panelistas de Intrusos. "No sé por qué no prosperó. Fue en 1982. Nos conocíamos del medio y porque Angie trabajaba en Rebelde way, con mi hermana. Salimos un par de veces a cenar", contó un tanto incómodo, especialmente cuando ella marcó: "No prosperó porque no me diste bola".

Lopilato, ¿cantante?

Detalló cómo fue su incorporación a Hello Dolly, con dirección de Arturo Puig. "Nunca hice una comedia musical y me doy el gusto de cantar, bailar y actuar. En la reunión con Ángel Mahler canté una canción de Los auténticos decadentes, 'Cómo me voy a olvidar'; otra de Los enanitos verdes, 'Lamento boliviano'; y 'El oso', de Moris. Cuando terminé me dijo que entonaba bien, que me quería en la obra. Entonces, cuando terminé de grabar la tira de Telefe, Pequeña Victoria, me preparé con un coach. Le conté a mi cuñado, Michael Bublé, y se puso muy contento, empezó a cantar las canciones de la obra y me dijo que la hiciera".

¿Estará Erica Rivas a Casados con hijos?

También se refirió a los rumores sobre el elenco de Casados con hijos. ¿Va a estar Erica Rivas en la obra?"Estamos trabajando para que estemos todos. Más que una obra es un evento. Se fue dando todo de a poco. Yo lo veían muy lejano hasta que el año pasado se lograron los derechos, porque no existe la obra de teatro. La vuelta de Casados con hijos es porque la gente lo quiere. Me siguen parando en la calle para preguntarme por un programa que hicimos hace quince años. El libro se está armando todavía. Sé que el humor es otro. Hoy vivimos un momento sensible, pero en mi casa me enseñaron a respetar", aclaró.