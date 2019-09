Erica Rivas, sobre el regreso teatral de Casados con hijos: "Me da miedo"

Erica Rivas se refirió al anuncio de que Casados con hijos desembarcaría en la calle Corrientes en julio de 2020 Crédito: Gerardo Viercovich

13 de septiembre de 2019 • 17:48

Erica Rivas acaba de estrenar Bruja, película que protagoniza junto a su hija Miranda de la Serna, y en la avant premier de la película, la actriz respondió a la pregunta del millón: "¿Vuelve o no Casados con hijos, con su elenco original, en formato teatral?".

"La verdad es que me llegó la propuesta, es cierto. Pero no me acercaron los libros, no tengo el guion ni nada. No sé cómo va a ser", aseguró en diálogo por Confrontados, por ElNueve. "Recién vuelvo de Canadá, donde estuve en el Festival de cine de Toronto, así que no estoy enterada de mucho. Capaz que mis compañeros tienen más idea que yo".

¿Pero ella quiere ser María Elena otra vez, en Casados con hijos en teatro? "Me da miedo romper eso. Veo que la gente tiene re ganas y todo, pero cumplir un deseo es muy difícil así que no sé. Tengo que ver. Me encantaría que se haga, pero yo no tengo nada hablado por ahora", explicó.

Hay muchas expectativas con el regreso teatral de Casados con hijos, la versión local de la sitcom estadounidense que Telefe estrenó en el 2005, y cuyas repeticiones aún pueden verse en esa pantalla. Gustavo Yankelevich lanzó la noticia hace algunas semanas, asegurando que Casados con hijos se estrenaría en un teatro de la calle Corrientes en julio del 2020 y con el elenco original: Florencia Peña, Guillermo Francella, Erica Rivas, Marcelo de Bellis, y Luisana y Darío Lopilato.

Se rumorea que el guion ya está listo y que habla de la familia Argento diez años después, con una "Moni" empoderada y un Pepe menos machista.