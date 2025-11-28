Ángela Torres le cantó a Rosalía y le propuso ser su novia en vivo: cuál fue la reacción de la española
La artista europea cantó a dúo con su colega argentina y la elogió por su maravillosa voz; “¡Devoraste!“, le dijo a la sobrina de Diego Torres, lo que la hizo emocionar hasta las lágrimas
- 3 minutos de lectura'
Rosalía volvió a causar furor en Buenos Aires. Tras disfrutar del show de Cindy Cats en la noche porteña, la artista española visitó este viernes el programa de streaming Nadie dice nada (Luzu TV), donde protagonizó un momento inesperado que no tardó en viralizarse en redes sociales.
La creadora de Lux —álbum con el que logró un récord histórico al convertirse en la primera artista en debutar cinco canciones en el puesto número uno del ranking Billboard en la misma semana— habló sobre el proceso creativo detrás de su nuevo trabajo, pero también se permitió distenderse y compartir anécdotas en su llegada al país. Por ejemplo, contó que durante su estadía en Argentina se dio el gusto de probar algunos platos tradicionales que le recomendaron como la milanesa, las empanadas y el flan, todos con su aprobación.
La química con los conductores del programa y con Ángela Torres fue inmediata, tanto que el equipo propuso que ambas interpretaran juntas “La perla”, uno de los temas más elogiados de su disco. El dúo emocionó al estudio y dejó a los fanáticos eufóricos. “¡No! ¡Es que ella armonizó y devoró!”, expresó Rosalía, maravillada por la voz de la artista argentina. Torres, conmovida hasta las lágrimas, confesó: “Gracias Rosi, me acabás de regalar el momento más lindo de mi vida hasta el día de la fecha”.
Fue en ese clima de euforia que Ángela, impulsada por la emoción, lanzó una frase que sorprendió a todos: “Sos tan linda, te amo. ¿Querés ser mi novia?”. El comentario desató risas generalizadas y tomó a Rosalía por sorpresa. Entre risas, la española respondió para seguirle el juego, mientras Torres continuó la broma preguntándole cuánto tiempo pensaba quedarse en el país.
El clip del momento ya circula en todas las redes y se ubicó entre los más comentados del día por los usuarios. “Me largué a llorar de orgullo por angelita, como si fuéramos amigas íntimas”; “Qué importante es rodearte de personas que te quieran y que quieran verte progresar, como miran a angelita sus compañeros... Por eso son tan exitosos, no hay envidia con la persona de al lado. Programón” y “Ángela sos un ángel con tu voz”, fueron algunos de los comentarios más destacados en X.
Karina, “La Princesita” le cantó uno de sus temas más famosos a Rosalía
Otra de las estrellas argentinas invitadas a Luzu TV al mismo tiempo que Rosalía, fue Karina, “La Princesita”. La cantante de cumbia escuchó la nota de su colega española con detenimiento, hasta que Nico Occhiato la invitó a pasar al frente y cantar uno de sus grandes éxitos.
La idea era que Rosalía pudiera nutrirse de la música local mientras teñía de rubio a uno de los productores del canal, con la misma aureola que lleva ella en su pelo. Un detalle estético distintivo, que se volvió furor desde el lanzamiento de su último álbum.
Emocionada por la oportunidad de cantarle a su estrella favorita, La Princesita entonó el estribillo de “Con la misma moneda” e hizo bailar a todo el estudio, incluso a la propia española.
