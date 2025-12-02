Estrellas fans: Rosalía y Mariana Enriquez grabaron una entrevista en un bar notable porteño

La visita de la cantante y compositora española Rosalía a la ciudad de Buenos Aires dejó un rosario de anécdotas que, en tiempos de redes sociales, quedó ampliamente registrado y evaluado en tiempo real. Una de ellas es el encuentro que tuvo con la escritora Mariana Enriquez, el viernes pasado, en el bar notable Los Galgos, en la esquina de Lavalle y Callao.

La autora de Nuestra parte de noche, que desde inicios de 2025 vive en Tasmania y está de visita en Buenos Aires, dijo a LA NACION que el encuentro no formaba parte de un “proyecto” (como había trascendido en redes) sino que era una entrevista que había hecho para Sony Channel. “No puedo decir más por ahora”, agregó.

Semanas atrás, en una charla con el periodista Julio Leiva para el canal de streaming Hispa, Enriquez reveló que estaba “entrando en una obsesión” con Lux, el nuevo disco feminista, políglota y místico de Rosalía, con quien dijo tener en común “referencias locas”.

“Ella nombró a sus ‘santas’ que la inspiraron, Juana de Arco, Hildegarda de Binge, y yo tengo también unas santitas que son otras, la Leonora Carrington, la Leonor Fini, las artistas surrealistas que a mí me vuelven loca, y me entré a obsesionar; son locuras, afinidades”, dijo.

Y resumió: “Ver a una persona que tiene esas referencias locas y que se hace su altarcito y su santería con cosas, y decir te entiendo, entiendo esa sensibilidad, seamos amigas”. Ambas artistas cosechan éxitos internacionales y gozan del aprecio del público.

rosalia y mariana enriquez, el encuentro que no sabias que necesitabas pic.twitter.com/CxHruQWzGf — cand (@candeus_) November 30, 2025

El jueves, Rosalía elogió a Enriquez en el programa de streaming Nadie dice nada, que conduce Nico Ochiatto en Luzu TV, donde recomendó “Lo que perdimos en el fuego”, es decir, el volumen de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego (Anagrama). “Me gustó mucho; ella es increíble, se lee como aaahh, con gusto”, expresó. Ángela Torres, integrante del programa, que le propuso ser su novia a la cantante, también se declaró fan de Enriquez: “Es mi escritora favorita, Rosalía”. Hace treinta años, en 1995, lanzaba su primera novela: Bajar es lo peor.

La revista estadounidense TIME incluyó una obra de Enriquez entre los cien libros del año; se trata de la versión al inglés de Alguien camina sobre tu tumba, Somebody Is Walking on Your Grave: My Cemetery Journeys, traducido por Megan McDowell, donde la autora narra sus visitas a diferentes cementerios. En 2023, había seleccionado Our Share of Night.

A finales de octubre, más precisamente para Noche de Brujas, la cantante y compositora Dua Lipa había recomendado cinco libros “escalofriantes”; uno de ellos resultó ser The Dangers of Smoking in Bed (el mismo que elogió Rosalía en Buenos Aires), con traducción al inglés de Megan McDowell y que compitió por el Premio Booker Internacional en 2021.