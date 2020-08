Rose McGowan acusó al director Alexander Payne de compotamiento inadecuado: "Yo tenía 15 años" Crédito: Archivo

17 de agosto de 2020 • 14:35

A través de su cuenta de Twitter, Rose McGowan acusó al director y guionista ganador de dos premios Oscar, Alexander Payne, de haberse comportado inadecuadamente con ella años atrás. La actriz aseguró que el hombre tuvo actitudes sexuales inapropiadas cuando ella tenía 15 años y él estaba en la segunda mitad de sus 20.

"Alexander Payne, tú me sentaste y comenzaste a reproducir una película de porno blando que habías dirigido para el canal Showtime utilizando un nombre diferente. Todavía recuerdo tu departamento en Silverlake. Tú estás muy bien dotado. Después de eso me dejaste en una esquina. Yo tenía 15", escribió en uno de los dos mensajes publicados en la red social.

En otro tuit, la actriz aseguró que al hacer pública esta historia lo único que busca es un pedido de disculpas. "Solo quiero que reconozcas lo que pasó y que pidas perdón. No quiero destruirte. Esta era yo a los 15", expresó adjuntando una foto de ella en su adolescencia.

Hasta el momento Payne, que es conocido por dirigir películas como Entre copas y Los descendientes, no respondió a las acusaciones de McGowan. Su representante, al ser consultado sobre los hechos por algunos medios estadounidenses, también se mantuvo en silencio.

A pesar de que esta es la primera vez que la actriz nombra al director, ya se había expresado sobre estos hechos en febrero de 2018 durante una entrevista con Ronan Farrow. "Me contaste que antes del incidente con Harvey Weinstein sufriste un abuso por parte de un hombre muy reconocido en Hollywood", le dijo el periodista. "Sí, y no procesé este hecho hasta... bueno, ya llegaré hacia él", contestó ella.

"Me llevó a su casa después de conocerme, me mostró una película de porno blando que había hecho para Showtime, usando un nombre distinto por supuesto, y después tuvo sexo conmigo", recordó en ese momento. "Cuando terminamos me dejó sola en una esquina".

Durante esa charla, McGowan aseguró que se dio cuenta mucho más tarde que se trató de un abuso. "Yo me sentía atraída por él, por lo que siempre lo recordé como una experiencia sexual más... pero dos semanas después de que el artículo sobre Weinstein salió a la luz, procesé que había sido otra cosa".

Rose fue una de las primeras actrices en salir a denunciar a Harvey Weinstein por acoso y abuso sexual, iniciativa que culminó con la condena del fundador de Miramax, a quien un jurado de Nueva York declaró culpable de violación y abuso sexual. A raíz de su denuncia, y de la de otras mujeres como Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Arquette y Anabella Sciorra, entre otras, nació el movimiento #MeToo en 2017.