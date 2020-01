En Nueva York, empezó el juicio contra Harvey Weinstein por abuso sexual

Harvey Weinstein deja la corte luego de la primera jornada Fuente: AFP

6 de enero de 2020 • 15:58

Harvey Weinstein bajó las escaleras del edificio de los tribunales de Nueva York con la ayuda de un andador. El otrora poderoso productor cinematográfico, de 67 años, fue acusado públicamente por más de ochenta mujeres de abuso sexual , pero sólo será juzgado por dos casos específicos, por abuso sexual y violación. En caso de ser encontrado culpable, puede ser condenado a cadena perpetua.

Frente al tribunal, decenas de personas protestaban con pancartas que rezaban "Justicia para los sobrevivientes" y "Presión no es consentimiento". La actriz Rose McGowan, una de las primeras personas que acusó a Weinstein de haberla violado, definió el juicio como "un momento de justicia", a pesar de que la mayoría de sus acusadores "no podrán subirse al estrado". "Es tu responsabilidad por haber lastimado a tantas personas". A McGowan se sumó Rosanna Arquette y otras cinco mujeres que trabajan en distintos roles en el mundo del entretenimiento, quienes brindaron una conferencia de prensa luego de la primera jornada del juicio.

La revelación de que Weinstein, a lo largo de más de dos décadas de carrera en el cine habitualmente presionaba a actrices célebres y desconocidas para que tuvieran relaciones sexuales con él a cambio de roles en sus películas dio inicio al movimiento #MeToo en 2017 Meghan Twohey y Jodi Kantor ganaron el Pulitzer con sus investigaciones en el diario The New York Times, la primera vez en la que las prácticas criminales de Weinstein salieron a la luz con el relato de algunas de sus víctimas, entre las que se cuentan McGowan, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Arquette y Anabella Sciorra, una de las pocas que podrá testificar en el juicio, que se espera dure dos meses.

Conferencia de prensa de las actrices Rose McGowan y Rosanna Arquette en la puerta de la Corte Fuente: AP

Con la investigación periodística también salieron a la luz las sostenidas amenazas a las víctimas para que no hablaran con la prensa y los férreos contratos de confidencialidad que firmaba con ellas luego de pagarles por su silencio, lo que hacía casi imposible que pudieran confirmarse las acusaciones. Hace pocas semanas acordó pagar cerca de 25 millones de dólares en concepto de compensación a las víctimas. El acuerdo no incluye reconocer ningún daño o culpabilidad por parte del productor.

La estrategia de la defensa de Weinstein -quien afirma que todos los encuentros fueron consentidos- se basa en probar que las comunicaciones con sus acusadores posteriores al momento del supuesto abuso fueron cordiales, lo que negaría la existencia de un crimen violento. Douglas Wigdor, abogado de una de las víctimas, cuya identidad no es conocida públicamente: " Este caso va a demostrar que una violación no ocurre solamente en un callejón oscuro, sino que muchas veces conocen a sus victimarios y se ven forzados a mantener un diálogo con ellos tras ser abusados".

Weinstein es acusado de forzar a una de las víctimas, una asistente de producción, a practicarle sexo oral y violar a otra mujer, que no ha sido identificada. Previo al comienzo del juicio, la fiscalía tuvo que descartar las acusaciones en contra del productor, ya que o bien habían prescripto (como en el caso de la de Sciorra), no ocurrieron dentro de la jurisdicción del tribunal neoyorquino o fueron considerados como comportamientos abusivos pero no necesariamente criminales. Muchas víctimas declinaron denunciar penalmente al empresario, temiendo las consecuencias de su acusación y en algunos casos, por sus vidas.

Para la defensa de Weinstein, el ejecutivo "llega a juicio en una desventaja grande en términos de percepción pública". No obstante la abogada Gloria Allred, especialista en casos de violencia de género y discriminación, afirmó durante una conferencia de prensa tras el inicio del juicio que "la defensa trató de hacer que algunas de las testigos no sean creíbles, para afectar al posible jurado y que falle a favor del acusado".

Durante los próximos quince días, la fiscalía y la defensa definirán de entre 500 posibles jurados citados por el tribunal a los doce ciudadanos y seis suplentes que juzgarán a Weinstein. En el primer día del juicio, el juez confirmó que el productor también deberá responder penalmente en Los Angeles por otro caso de abuso sexual.