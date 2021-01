Rowan Atkinson asegura que representar a Mr. Bean se ha convertido en algo "estresante y agotador" Crédito: IMDB.com

Rowan Atkinson considera que interpretar al Mr. Bean es algo "estresante y agotador" y ha asegurado que nunca volverá a hacer este papel. El actor, de 65 años, está trabajando en una película animada del popular personaje, pero no parece disfrutar de ello. "El peso de la responsabilidad no es agradable. No disfruto", asegura.

Atkinson interpretó este papel en la exitosa serie desde 1990 hasta 1995, antes de regresar con Bean, la película del desastre, en 1997, y Las vacaciones de Mr. Bean, en 2007. "Mr. Bean se ha vuelto un poco predecible. Al final siempre sé cómo se va a comportar", dice Atkinson. "Es un niño de 10 años prisionero en el cuerpo de un hombre; puede que crezca, pero me parece que sería una lástima". Afirma que no tiene ningún problema de desdoblamiento con Mr. Bean, a lo Jekyll y Hyde. "Lo conecto y lo desconecto cuando quiero, y lo dejo y me voy a casa. Es cierto que a veces Mr. Bean tiene comportamientos con los que me siento identificado, pero eso le pasa a mucha gente. Incluso hay quien desearía poder actuar tan expeditivamente como él".

Rowan Sebastian Atkinson nació el 6 de enero de 1955 en la ciudad de Consett, Reino Unido. Fue el menor de los cuatro hijos de Eric y Ella May Atkinson y educado en el cristianismo anglicano. De niño era considerado el payaso de la clase, pero a medida que fue creciendo tomó conciencia de la situación y se convirtió en un joven más tranquilo y reservado. Rowan se licenció en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Newcastle y en 1975 comenzó el máster en la misma materia en The Queen's College de Oxford, universidad de la que es miembro de honor desde 2006. En la escuela preparatoria Durham Choristers School, fue compañero del ex primer ministro británico Tony Blair. Desde hace muchos años mantiene una cordial relación con los miembros de la familia real británica que le concedieron la Orden del Imperio Británico en 2013, pero además se relaciona de manera más personal con Carlos de Inglaterra, que se declara admirador suyo. Por eso ha estado presente en algunos de los acontecimientos más importantes de la familia real británica, como en las bodas del príncipe Carlos y Camilla y las de los duques de Cambridge y de Sussex.

Atkinson se casó en 1990 con una maquilladora de la BBC, con quien tuvo dos hijos, Lily y Benjamin. Sobre su primera cita con Sastry, Atkinson develó que no le dijo nada en toda la cena salvo que le pasara el ketchup. Se divorciaron en 2015. Desde 2017 está con la actriz Louise Fordac, con quien tuvo una hija. Su extensa carrera tanto en el cine como en televisión y teatro durante 40 años le ha permitido acumular una pequeña fortuna que en la actualidad se valora en alrededor de 180 millones de dólares.

Reconocido entre el público global como la encarnación del torpe e hilarante Mr. Bean, Rowan Atkinson es tan fan de James Bond que consiguió un pequeño papel secundario en la película de 1983 Nunca digas nunca jamás, protagonizada por Sean Connery.

Su carrera no ha estado exenta de polémica. En el pasado ha llegado incluso a hacer campaña a favor del derecho a insultar, pero no todos en el Reino Unido comparten la visión del humor sin tabúes de Mr. Bean. Uno de los sketch del actor Rowan Atkinson, emitido en BBC 1, le costó a la cadena pública británica más de 3 mil quejas y una investigación de Ofcom, el organismo regulador de la comunicación en Reino Unido. En principio era un vídeo con buena intención: Mr. Bean quería recaudar dinero para niños desfavorecidos en un programa anual que BBC organiza desde hace 25 años junto con la ONG Comic Relief. El sentido de este programa era poner a famosos a hacer "cosas graciosas" que lograran convencer al público a dar dinero. Atkinson se disfrazó como el entonces Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, conocido por apoyar al ala conservadora de los anglicanos. Comenzó caricaturizando al arzobispo de homófobo: "Cuando yo era un hombre joven, si me permiten hacer hincapié en algo, un hombre joven heterosexual con algunas novias, recaudar fondos no era tan divertido como ahora.". Welby era conocido por su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero no ha sido la única polémica que ha protagonizado. En 2018, Atkinson defendió los comentarios hechos por Boris Johnson sobre el uso del burka. El cómico escribió a The Times afirmando: "Como beneficiario de por vida de la libertad de hacer bromas sobre religión, creo que el chiste de Boris Johnson sobre los usuarios de burka que se asemejan a los buzones es bastante bueno".

