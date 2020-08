Roxy Vázquez ya superó al coronavirus y el lunes se suma a Mujeres en eltrece

Roxy Vázquez debutá finalmente en Mujeres de eltrece

"Me dieron el alta", anunció, feliz, Roxy Vázquez. La periodista tuvo coronavirus y debió aislarse justo en la semana que arrancaba el nuevo programa,Mujeres en eltrece, que ella comparte con Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán y Jimena Grandinetti. Si bien los cinco primeros días no pudo estar, hoy anunció por videollamada que se incorpora el lunes y sus compañeras lo festejaron.

"Es una gran noticia para mí, para mi familia y para la gente que me quiere. Tuve días difíciles, y después los síntomas fueron mejorando. Eran diez días de aislamiento, pero los médicos decidieron que fueran un poco más por mi trabajo, porque no uso barbijo en cámara", aclaró. Y agregó: "Ya pasó lo peor. El cuerpo está cansadito, no es lo mismo, pero acá estamos. Voy a descansar bien el fin de semana y el lunes estaré con ustedes. Fueron muy importantes los mimos cuando me sentía mal y no saben lo maravilloso que es sentirle el gusto a una taza de café".

La periodista contó en sus redes sociales que no la pasó nada bien durante la enfermedad: "Pasé días feos, de fiebre y mucho dolor de cuerpo y lo peor de todo es que no sabés qué va a pasar ante cualquier falta de aire o fiebre, tener que llamar y quedás internada. Es difícil. Sobretodo complicado estar absolutamente aislada sin ver a mis seres amados, principalmente a mi hijo. Así es. Se llama realidad de lo que toca y solo puedo aceptarla. Lloré, me enojé, volví a llorar, me reí, todo eso y más. Tengo amigos de fierro que me dejaron cosas ricas en la puerta, aunque no tengo gusto ni olfato, pero eran cosas que se veían ricas".