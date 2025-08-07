El piropo de Moria Casán que dejó sin palabras a Mario Pergolini

Invitada al programa Otro día perdido, que conduce Mario Pergolini por la pantalla de El Trece, Moria Casán dedicó un inesperado halago al conductor en plena transmisión. Fiel a su estilo sin filtros, la diva sorprendió con una declaración que dejó sin palabras a su anfitrión.

“¿Sabés lo que me gusta de vos, Mario Pergolini? Que no sos pajer...”, dijo La One sin rodeos en medio de una conversación distendida en la que ambos repasaron distintos aspectos de la vida personal y profesional de la exvedette. La frase generó risas en el estudio y Pergolini, desconcertado, se limitó a responder: “No sé qué decirte”.

Ante la reacción del conductor, Casán aclaró: “No es una grosería. Quiero decir que no sos libidinoso como muchos hombres de poder en el medio. Sos respetuoso, y eso es raro”, afirmó.

Moria Casán con Mario Pergolini

El presentador le agradeció el gesto y respondió con humor. “Es una buena remera para hacer”, dijo, haciendo referencia a la frase de Casán.

La conversación dio repaso, además, a recuerdos compartidos y palabras de admiración mutua. “Me quedaría todo el día charlando con vos... Hemos estado en otras etapas, en otras vidas”, comentó Pergolini en el tramo final de la entrevista.

La artista, por su parte, recordó sus pocas visitas a estudios de radio y destacó la excepción que hizo en el pasado. “Me invitaste a tu radio y yo nunca voy a la radio. Pero a la tuya si, Mario”, aclaró.

La broma sobre Pato Galmarini

En otro tramo de la entrevista, Casán abordó uno de sus grandes placeres, la comida, y, en ese contexto, reveló una divertida situación de su vida íntima que provocó la risa en el estudio. “¿Te gusta comer? ¿El hombre que te cocina te seduce?“, quiso saber el conductor.

“¡Nada que me guste más que comer, nada! Pero nunca tuve a un hombre que me cocine”, afirmó la artista en una confesión que dio pie a que Pergolini insistiera en su pregunta en relación a si encontraba atractivo que un hombre cocinara para ella. “Habrás tenido un montón de ‘geishos’ por ahí dando vueltas”.

“Gay tuve, pero no que me cocine. Tengo mis amigos divinos que me esperan en sus casas y me hacen comida, y como yo hice teatro toda mi vida, me iban a buscar e iba a comer todos los días de mi vida afuera”, detalló.

La respuesta dio paso a un comentario que apuntó directamente a su actual pareja, el exfuncionario y dirigente político Fernando “Pato” Galmarini, con quien mantiene una relación desde hace casi cuatro años. “Galmarini se duerme. En vez de tomarse un viagra se toma un somit”, lanzó entre risas. “¡Cambiale el frasco!”, propuso “Soy Rada” Aristarán.

Moria Casán y Fernando Galmarini llevan cuatro años de relación

La conductora y el exsecretario de Deportes llevan varios años de relación y convivencia, y tiempo atrás decidieron sellar su amor con una ceremonia en un formato no tradicional: no hubo Registro Civil ni rito religioso, sino un acto en La Bombonera.

El casamiento, que se mantuvo en secreto hasta que fue revelado por el periodista Lío Pecoraro y luego confirmado por la propia Casán en distintos medios, fue una celebración simbólica. Según contó la artista, la ceremonia fue oficiada por “una persona que los unió”.

Tiempo después, Casán compartió en sus redes sociales algunas palabras dedicadas a su pareja. “Adorado profe, la historia la estamos viviendo con nuestro pasado y presente aggiornado y nuestro momentismo mágico. Thanks por brindarme una nueva familia política, amorosa y muy humana. Nueva era. Galmarini, alma que comienza con ‘G’. Aguante la resistencia y tu resiliencia”, escribió Moria en una publicación en su cuenta de Instagram.

Galmarini fue secretario de Deportes durante la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995) y uno de los fundadores del Frente Renovador en 2013. En los últimos años, su figura volvió al centro de la escena pública por su vínculo con Moria Casán.