Sabrina Carballo, sobre su expareja, Chanchi Estévez: “Me dolió y desilusionó lo que hizo conmigo”

Tras volver a repetir el duelo por segunda vez, Sabrina Carballo quedó fuera de El Hotel de los Famosos, el reality de eltrece. Tras su eliminación, la actriz pasó por Nosotros a la mañana, del mismo canal, y habló de su experiencia en el comentado ciclo.

La exparticipante no solo se defendió de las acusaciones de bullying (a su compañero Lucas “Locho” Loccisano), sino que confesó además u gran desilusión al enterarse que fue Maximiliano “Chanchi” Estévez, su expareja en la vida real, quién la “mandó a la H”.

“Para la gente que me conoce, y puede ser objetiva, hay cosas que quizá no me hicieron quedar muy bien. Quizá se vieron mis reacciones pero no qué las generó. Hay algo que provocó eso. No es que voy por la vida como una loca desquiciada ”, comenzó diciendo.

Sobre su expareja, expresó: “Fue una desilusión saber que fue el Chanchi el que me mandó a la H. No tuvimos todavía una charla. Más allá del programa hay algo personal y verdadero. La única persona a la que yo conocía era a Maxi. Quizá hoy que lo veo de afuera pueda decir que me perjudicó que él estuviera pero en realidad una de las razones por las que dije que sí era porque estaba él, me daba tranquilidad que estuviera él”.

Mientras asegura que fue la única que jugó sin estrategia, ya que no es una persona competitiva, Carballo opinó sobre el juego de Estévez; quien se fue del hotel tras su eliminación y en medio de una escandalosa pelea. “Maxi si sabía que era un juego, él sí es estratega. En lo personal me dolió mucho lo que hizo pero es una charla que tenemos que tener. A mí nunca me importo ganar, yo fui a trabajar”, repitió la rubia.

A su vez, la actriz habló de los continuos ataques a Locho y la agresividad que generó el tema en las redes. “Mis amigas me prohibieron un poco ver las redes. Dicen tantas cosas que... Primero: no hubo bullying, estaría bueno que usemos las palabras correctas. Nadie estaba preso, todos teníamos la posibilidad de irnos. Yo hablé mucho con él, eso quizá no se mostró”, reveló.

“La violencia está en las redes, está todo muy agresivo. Leí un par de mensajes que se metieron con mi familia, no tiene nada que ver. Yo conviví con gente con la cual no me llevaba tan bien pero si tuve un problema lo arreglé en ese momento”, afirmó.

Y continuó: “Las veces que me agarré con Locho lo hablé, nunca fue agresivo. Si hay una persona que te busca, en algún momento reaccionás pero no pasa nada. No se enojen tanto chicos, nada es tan grave, es un juego, nadie se peleo con nadie. Esta bueno que se lo hayan creído” , señaló apuntando contra las acaloradas reacciones que generó el programa, en especial en redes sociales.

Sabrina y el Chanchi: cara a cara

Mientras Celeste Carballo se despedía de Nosotros a la mañana, Maximiliano Estévez se preparaba para charlar con Socios del espectáculo. Por primera vez, ambos programas decidieron hacer un pase para que los exparticipantes del reality se crucen cara a cara. “ Hola Maxi, nos debemos una charlita vos y yo. Es un juego, ¿no Maxi?” , dijo la actriz tomando la iniciativa.

“Obvio, a full. Desde el día que entré hasta el día que salí supe que era un juego, una competencia. Ahora empieza mi vida real”, contestó el exfutbolista justificando todas sus acciones dentro del hotel.

Sin embargo, Carballo volvió a hablar de lo importante que Estévez fue en su vida; sentimiento que se trasladó dentro del juego. “Vamos a tener una charla pero eso va a ser algo personal. Es una persona muy importante en mi vida y no soy tóxica. Fuimos una pareja llena de amor, nunca me pegó ni me maltrató. Cuando uno se pelea con sus parejas quizá dice cosas, pero tenemos que tener una charla porque más allá de que sea un juego, fue una desilusión personal para mí”, insistió.

Inmediatamente, el Chanchi recurrió a su humor para relajar el tenso clima en ambos estudios. “ Está muy linda, me gusta como tiene el pelo. Que no se lo tome personal porque fue un juego. Quizá quedo envuelta en la estrategia”, expresó el actual DT mientras su ex lo retaba por mover tanto las manos al hablar. “Dejá de mover las manos que la gente odia eso”, lanzó mientras aclaraba que el famoso gesto que lo hizo popular en el programa era un chiste, ya que “de mafia, no hay nada”.

“Por ahora Sabrina sos familia, si seguís insistiendo en una charla, no hay familia”, bromeó Estévez mientras repetía el gesto una y otra vez antes de despedirse del pase con su compañera.