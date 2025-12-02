Sabrina Carpenter arremetió contra la Casa Blanca por usar una de sus canciones en un video de deportaciones: “Repugnante”

Este martes, la cantante Sabrina Carpenter expuso su malestar con la Casa Blanca por utilizar una canción suya en un video que muestra redadas migratorias. La artista fue tajante y le pidió al gobierno estadounidense que no la involucre en lo que considera una “agenda inhumana”.

“Este video es malvado y repugnante”, escribió Carpenter en la red social X. “No me involucren nunca a mí ni a mi música en su agenda inhumana”, agregó.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

El tema que suena de fondo en el video, “Juno”, es una de las canciones más populares de la artista, que refiere a una atracción sexual muy intensa hacia otra persona. En el fragmento que la Casa Blanca seleccionó para musicalizar las imágenes de detenciones realizadas por agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se repite la frase “¿Alguna vez has probado esto? Adiós”.

No es la primera vez que la Administración de Donald Trump utiliza canciones virales para impulsar sus políticas, ni Carpenter es la primera artista en querer desvincular a sus creaciones de la iniciativa trumpista.

A comienzos de noviembre, la cantante Olivia Rodrigo también se hizo eco de una publicación de ICE musicalizada con su tema “All American Bitch”, que invitaba a la “autodeportación” de los migrantes en suelo estadounidense. “Márchate ahora y autodepórtate usando la aplicación CBP Home. Si no lo haces, enfrentarás las consecuencias", señalaba el mensaje. “No vuelvan a usar mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram, y en cuestión de horas la publicación fue republicada sin música.

La editorial canadiense de libros infantiles Kids Can Press publicó un mensaje similar después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, publicara en X una portada modificada de Franklin the Turtle en la que el personaje aparece apuntando con una bazuca a unos barcos. Tras el mensaje de la editorial, Hegseth eliminó la publicación.

'Franklin the Turtle' publisher condemns Defense Secretary Pete Hegseth's post featuring the character



“Franklin [has] inspired generations of children and stands for kindness, empathy, and inclusivity"



"We strongly condemn any denigrating, violent, or unauthorized use of… pic.twitter.com/ce5LtCFOtX — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 2, 2025

“Condenamos enérgicamente cualquier uso denigrante, violento o no autorizado del nombre o la imagen de Franklin, que contradice directamente estos valores”, afirmó la editorial tras asegurar que la tortuga “representa la amabilidad, la empatía y la inclusión”.

Las celebridades que pensaron en dejar Estados Unidos tras la victoria de Trump

Muchas celebridades de Hollywood mostraron su fuerte apoyo a Kamala Harris durante la campaña presidencial de los Estados Unidos y con el triunfo de Donald Trump, varias de ellas decidieron incluso cambiar el rumbo de sus vidas en otro país. Por ejemplo, America Ferrera se instaló el año pasado en el Reino Unido en busca de “mejores oportunidades” para sus hijos Sebastián, de seis años, y Lucía, de cuatro.

“A America la enferma que Donald Trump sea presidente otra vez”, le dijo una fuente cercana a la artista al diario inglés Daily Mail sobre la mudanza de la actriz. “Está devastada por la derrota de Kamala. Pensaba que el país en el que vivía era mejor que eso”, continuó. Además, agregó que la mudanza no significa que vaya a abandonar Hollywood para siempre, pero lo importante para ella en este momento es priorizar su vida y el futuro de sus hijos.

America Ferrera dejó Estados Unidos tras la victoria de Trump Richard Shotwell - Invision

“Seguirá teniendo presencia en los Estados Unidos por motivos de trabajo y para luchar por las latinas y las mujeres, pero estará en el extranjero por su familia y para beneficiar la educación de sus hijos. Quiere que tengan las mejores oportunidades posibles y, para ella, estar en el extranjero es lo importante”, completó.

Minnie Driver también decidió dejar los Estados Unidos. La actriz de 54 años le contó al Times de Londres hace unos meses que regresó al Reino Unido después de casi tres décadas de vivir en Los Ángeles y adelantó que con el triunfo de Trump iba a tener problemas para volver. ‘Si viviera en un estado rojo, no podría”, expresó en alusión al color que representa al partido republicano. Por su parte, la actriz británica Sophie Turner, quien se instaló en el Reino Unido con sus hijos luego de su divorcio de Joe Jonas, le dijo a Harper’s Bazaar que se dio cuenta de que debía dejar los Estados Unidos por la naturalización de la violencia con armas de fuego que atraviesa al país.