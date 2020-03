Sabrina Olmedo: cómo vive el aislamiento en Miami la hija del capocómico

Desde Miami, donde reside, Sabrina Olmedo habla de cómo es convivir con el coronavirus en el sur de los Estados Unidos Crédito: facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de marzo de 2020 • 17:19

"Los de acá estamos nerviosos porque sentimos que nos filtran información. Decían que no pasaba nada y es raro porque viene gente de todo el mundo. De repente soltaron la información y ahora en Miami ya tenemos 300 infectados", contó Sabrina Olmedo , la hija del recordado capocómico Alberto Olmedo en una entrevista telefónica con Confrontados , el programa que conduce Marina Calabró en elnueve.

Sabrina, que vive en Miami desde hace veinte años, se refirió a lo que está sucediendo en la Florida. "Cerraron las playas y cerró todo. Hasta el 15 de abril, por lo menos, no va a haber clases. Y dijeron que los chicos que quieran repetir que lo hagan, porque no va a haber exámenes". El ciclo lectivo en Estados Unidos culmina en junio.

En la entrevista, Sabrina Olmedo también se refirió a los productos faltantes en las góndolas de los supermercados, especialmente los de higiene personal. "Fui a cuatro supermercados y en ninguno de ellos encontré papel higiénico. Hay comida, pero no papel higiénico y no tengo idea de por qué sucede eso". Dice que está aislada con su familia, y que sale solamente para hacer las compras. "Ya ni siquiera voy a trabajar. Estaba haciendo teatro y suspendieron las funciones. Y también estaba grabando la versión norteamericana de 100 días para enamorarse , pero se suspendieron las grabaciones. No se sabe hasta cuándo va a durar esto".