Sabrina Rojas estalló de furia tras la ausencia de Luciano Castro en el cumpleaños de su hija: “Las personas eligen”

A pesar de que se separaron en buenos términos, en el último tiempo el vínculo entre Sabrina Rojas y Luciano Castro parece no estar pasando por el mejor momento. Desde que el actor se puso de novio con Griselda Siciliani que la conductora de Pasó en América suele exponerlo públicamente, ya sea en cuestiones que refieren a la crianza de sus hijos o en la intimidad de su relación post ruptura. Y este fin de semana, no fue la excepción. La actriz celebró el cumpleaños número 12 de su hija Esperanza y, mientras mostraba la fiesta por dentro, le tiró varias indirectas a su ex que, por cierto, brilló por su ausencia.

Esperanza, la hija de Sabrina Rojas y Luciano Castro festejó sus 12 años con una gran fiesta. Su padre, el gran ausente de la velada IG | @rojassasi

Este mediodía, el Instagram de la modelo, actriz y conductora se llenó de historias donde agradecía a todas las marcas que habían acompañado a la cumpleañera durante su día. Sin embargo, en medio de tanto canje, Rojas aprovechó para tirarle varios “palitos” a Luciano Castro por no haber sido parte de un momento tan especial para su hija. “ Nosotros siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas semana tras semana de nuestras vidas, porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes ”, comenzó Sabrina junto a una foto donde se la ve abrazada a sus dos hijos, Esperanza y Fausto, en el momento de la torta.

“Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. Las personas eligen, yo los elijo para siempre ”, remató en clara referencia al actor que por ese entonces estaba haciendo función en Calle Corrientes.

En otra publicación, donde se la ve bailando sola, la actriz y modelo mendocina siguió con su catarsis: “¿Yo? Siempre feliz, orgullosa de mí, disfrutando a mis hijos y mi vida. Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras, que durante tantos años me hice cargo soportando y disimulando porque para mis hijos la vida es bella . Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha”, lanzó apuntando contra su ex de quién se separó en 2021.

El polémico posteo de Sabrina Rojas apuntando contra Luciano Castro. IG | @rojassasi

“Sí, me amo. Amo mi vida y cuando no te queda otra te das cuenta que sola podés con todo y encima sos feliz”, concluyó junto a un emoji de corazón mientras bailaba al ritmo de “Bronceado”, el tema de Maramá.

Por su parte, Luciano Castro dio pistas (también a través de sus redes) de qué estaba haciendo en el momento en que su hija mayor soplaba las velitas. “Se va la última. Gracias por acompañarnos”, escribió el protagonista de Caer mientras se lo ve sobre las tablas del Teatro San Martin. Minutos después, el actor (que no suele publicar cosas íntimas) subió otro posteo besando a su pareja, Griselda Siciliani, en un ascensor junto a la leyenda: “Te amo”.

Una reconciliación inesperada y un divorcio reciente

A fines de abril, Rojas confesó que ya estaba divorciada de Castro. Fue durante una emisión de su ciclo nocturno en América TV que la conductora explicó que la demora en legalizar la separación (ocurrida hace cuatro años) no se debió a ninguna disputa económica, ni de división de bienes, ni de desacuerdo judicial sino simplemente a un olvido. “Nos habíamos colgado y un día nos acordamos: ‘Che, estamos casados. Hagamos el divorcio’”, reveló fiel a su estilo relajado.

Tras remarcar que ambos ya eran libres, la actriz no perdió la oportunidad para tirarle una indirecta a su ex: “Ahora, si le propone casamiento a otra persona, tiene que buscar otro recurso. Ya se puede casar porque está divorciado”, dijo en clara referencia a la relación de Castro con Griselda Siciliani, con quien en varias oportunidades ha demostrado su rivalidad.

Luciano Castro y Griselda Siciliani; una segunda oportunidad en el amor

Si bien tanto Rojas como Castro siempre intentaron preservar a sus hijos y se mostraron dispuestos a ensamblar a sus nuevas parejas en su vida familiar para que los chicos sigan con su vida normal, lo cierto es que cuando el actor confirmó su romance con la actriz de Envidiosa (con quien había vivido un affaire casi dos décadas atrás), Rojas no ocultó su malestar. Es que, según sus propias palabras, la ex de Adrián Suar interfirió en su matrimonio cuando ella se encontraba en uno de los momentos más sensibles y vulnerables de su vida. “Yo estaba embarazada y ella no paraba de mandar mensajes”, contó explicando por qué prefiere no tener vínculo con Siciliani.