El primer beso de Sabrina Rojas y José Chatruc en vivo

Sabrina Rojas y José Chatruc fueron invitados al estreno de El chat de mamis, la obra teatral que llevan adelante en la avenida Corrientes: Eugenia Tobal, Carla Conte, Manuela Pal y Mica Riera. Y fue en la alfombra roja que decidieron confirmar su relación con un beso que quedó registrado por todas las cámaras de televisión presentes en el lugar.

“¿Podemos confirmar?“, consultó uno de los periodistas presentes en el lugar. A lo que para bromear con la situación, José se dio la vuelta como para marcharse y Sabrina lo tomó del brazo. ”Pero para... no somos novios todavía. Somos amigovios, amigos que se besan“, explicó la actriz, mientras su pareja asentía con la cabeza. ”Nos vinimos porque es una obra importante para ella“, sumó el exfutbolista.

“Vinimos porque acá tenemos amigas, Carla Conte. Y es una obra que está producida por Ezequiel Corbo que casi hago, pero no pude porque cuando se iba a estrenar yo estaba haciendo Pasó en América, así que vinimos acá a apoyar”, explicó Rojas con mucha felicidad por sus compañeras.

Sabrina Rojas y José Chatruc se besaron frente a las cámaras (Foto: Captura de pantalla @americatv)

Entonces, un cronista fue al frente con el exfutbolista y le recordó que hace algunas semanas atrás él mismo había minimizado un poco su vínculo con la conductora, hecho que repercutió en un enorme hate en su contra en redes sociales. “No puedo. Tengo un bozal legal”, ironizó.

Al ser consultados sobre cuándo nació el amor, Sabrina aprovechó la oportunidad y liquidó a su compañero: “¿Nació el amor? Todavía no, el amor todavía no“. “Todavía nos estamos conociendo”, agregó Chatruc.

Para recomponer la situación, la actriz decidió destacar los gestos de su compañero que la conquistaron y por los cuales se animó a blanquearlo en público. “Es un hombre íntegro. Eso es fundamental. Pero esto puede durar 10 días chicos o un poco más. Pero simplemente es resguardar un poco algo que no sabemos muy bien qué va a pasar. Es muy reciente. Todavía no sabemos qué somos. Sin expectativas. Paso a paso”, remarcó.

Sabrina Rojas y Pepe Chatruc, más cerca que nunca (Foto: Captura Instagram/@lomaspopucom)

“Pero sí es verdad que hace tiempo no tenía muchas ganas de compartir algo más con alguien y ya compartimos un viaje, y ahora esto”, sumó.

A su vez, los dos reconocieron que, por el momento, no se hizo presentación formal con ninguno de sus respectivos hijos y que los encuentros se darán cuando ambos se sientan convencidos de que su relación se encuentra en buen puerto. “Por ahora no, ni presentar a los niños ni convivencia. Todavía no podemos hablar de amor. Somos dos personas que la pasan bien y no mucho más. Aparte, siempre que abro las puertas al amor, siempre me va mal, así que paso a paso”, explicó Sabrina Rojas, esperanzada de que esta relación avance con el paso del tiempo.

Por último, dio a conocer que días antes de su viaje a Punta del Este le dio una breve charla a José sobre lo que ocurría si se mostraban en público y él habría aceptado las consecuencias de la exposición. “Le dije: ‘Sabes que si vamos a comer, seguramente seas portada’. Después de esto, que te busquen para dar notas. Más o menos el paso a paso se lo fui haciendo, ¿o no?“, exclamó y él asintió.