Veinte años no es nada, cantaba Carlos Gardel en “Volver”. Sin embargo, para Jamie Lee Curtis, 25 años es toda una eternidad y un gran triunfo. La actriz de Viernes 13 compartió este sábado un sentido mensaje en su cuenta de Instagram en el que celebra el haber permanecido un cuarto de siglo en estado de sobriedad , luego de haber luchado durante años con sus adicciones.

“Veinticinco años limpia y sobria. Un día a la vez. 9125, en total”, escribió la actriz, de 65 años, en su cuenta. Y agregó: “Lo que hay dentro, como cantaba mi viejo amigo Adam, es una sensación de calma, serenidad, propósito y el mayor sentimiento es el de saber que no estoy sola. Que muchos otros comparten la misma enfermedad y transitan por el mismo camino hacia la solución”.

“Para todos aquellos que luchan contra las adicciones y la vergüenza, hay otros a quienes les importa”, añadió. “Mi mano en la tuya. Nuestras manos en las tuyas”, finalizó. Junto al conmovedor texto, Curtis compartió una imagen suya sosteniendo un anillo, que se ve en primer plano y que lleva sus iniciales y 25 escritos en letras de imprenta mayúsculas.

En varias oportunidades, la actriz aseguró que de no haber iniciado su camino hacia la sobriedad “estaría muerta”. Su mensaje, en cuestión de minutos, se llenó de comentarios de allegados, fanáticos y amigos que celebraron junto a ella el hito alcanzado. Entre los que comentaron y reaccionaron a su publicación se encuentran las actrices Michelle Pfeiffer, Tatum O’Neal, María Shriver y la cantante y percusionista Sheila E. “Gracias por compartir sus experiencias, fortaleza y esperanza. Inspiras a muchos, incluido este compañero alcohólico”, escribió la drag queen Kasha Davis, conocida mundialmente por su paso por RuPaul Drag Race.

En julio, Curtis compartió una reflexión en el programa televisivo The Morning Joe sobre su vieja lucha contra los opioides. “Mi peor día fue casi invisible para los demás”, explicó, dando a entender que en el pico de su adicción vivió un momento clave que la puso en extremo peligro y que su entorno no estuvo enterado sobre lo que ocurría. ”Tengo suerte. No tomé decisiones terribles bajo la influencia de drogas de las que luego, por el resto de mi vida, me hubiera arrepentido”, indicó. “Hay mujeres en prisión, cuyas vidas han sido destrozadas por las drogas y el alcohol, no porque fueran delincuentes violentas, no porque fueran personas horribles, sino porque eran adictas”, señaló. Por eso, resaltó: “ Soy increíblemente afortunada de que ese no haya sido mi camino ”.

En esa misma entrevista, Curtis quiso llevar un mensaje a las personas que, como ella hace 25 años, quieren recuperar el dominio de sus vidas: “Siempre hay esperanza”. La actriz confesó en 2018 que su adicción a los opiáceos la llevó a hacer cosas que nunca habría realizado estando sobria. “Me adelanté a la curva de la epidemia de opiáceos. Tuve una carrera de 10 años, robando, confabulando. Nadie lo sabía. Nadie”, le contó en aquel momento a People.

