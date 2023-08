Salen a la luz detalles de la truncada película de Batman que iba a dirigir Ben Affleck: “Era la gloria total”

escuchar

Cuando Ben Affleck se convirtió en el encapuchado de ciudad Gótica para el film Batman vs Superman: el amanecer de la justicia, Warner tenía grandes planes para el personaje. Luego de su aparición en la Liga de la justicia, Affleck tenía todo listo para escribir, protagonizar y dirigir un film solista del héroe. Sin embargo, esa idea se empantanó y el actor abandonó ese título que quedó archivado para siempre. Y ahora un artista que llegó a trabajar en proyecto pudo echar algo de luz, y dio su opinión sobre ese largometraje que jamás llegó a concretarse.

Ben Affleck junto a Zack Snyder, director de Batman vs. Superman

Jay Oliva es un ilustrador que realizó los storyboards de las películas Mujer maravilla, Superman: el hombre de acero, y la Liga de la justicia. En una entrevista con el portar Inverse, el artista se refirió al film Batman, de Ben Affleck. “Era el mejor. No puedo más que decir que era la gloria total”, confesó sobre el largometraje de Batffleck.

“Era asombroso. Según entiendo, llegó a haber un par de borradores del guion. Cuando me convocaron, no sé si iban por la tercera reescritura. Eso fue lo que me mostraron el guionista Geoff Johns y Ben . Yo trabajé en muchas cosas de Batman, y lo que estaba realmente bueno de este proyecto, es que unía un montón de tramas muy buenas sobre Batman que jamás habían sido exploradas”, dijo.

Ben Affleck

Más adelante, y procurando no revelar demasiado pero entusiasmado por ese film que no fue, Oliva ahondó en detalles. “La historia de Ben iba a ocuparse de algo que jamás se había tratado en las historietas, y que construía varios aspectos de Batman a lo largo de sus ochenta años de historia, pero desde una nueva perspectiva”, sostuvo.

En el último tramo de esa nota, el ilustrado no ahorró en elogios. “El guión era muy inteligente y tenía muchos elementos que hubiera amado ver cómo avanzaban. En sus primeros pasos, se trataba de un gran proyecto. Pero Ben tuvo que apartarse por razones personales, eso lo entiendo por completo. El tiempo que pasé trabajando con él fue fantástico . Quizá algún día pueda contar todo lo que sé, pero por ahora no puedo hacerlo”, señaló.

Por qué Affleck le dijo adiós a Batman

Ben Affleck como Batman encabezó el reparto de La liga de la justicia

En febrero de 2020, cuando se confirmó que la película de Affleck sobre Batman quedaba suspendida, para que Robert Pattison tomara el manto del murciélago, el actor contó el por qué de su decisión. En una nota de esa época, Ben expresó: “Ya teníamos un guion. Me gustaba mucho, lo habíamos escrito con Geoff Johns, a quien respeto mucho. Pero simplemente pasó que luego de haber hecho un par de esas películas, perdí un poco de mi pasión por ellas. Perdí el entusiasmo por contar esa clase de historias y me sentía más atraído por contar historias como las de The Way Back. Entonces fue bastante evidente que si para mí eso no iba a ser lo más importante del mundo, entonces no iba a hacer una buena película. Los films merecen ser realizados por quienes estén dispuestos a dejar todo con tal de hacerlos, y a mí no me pasaba eso, entonces decidí dar un paso al costado”.

Robert Pattinson, en The Batman

En esos años, Affleck luchaba contra su adicción a la bebida. Su problema con el alcohol le significó atravesar momentos personales muy duros y, en su objetivo por dejar atrás esa etapa de su vida, confesó que involucrarse en la realización de Batman hubiera sido una equivocación: “Le mostré a alguien el guion de The Batman, y esa persona me dijo que el libreto era bueno, pero que iba a tomar alcohol hasta morirme si me involucraba en esa clase de proyecto una vez más”.

Por último, Batffleck se animó a opinar en aquel momento sobre Battinson y qué esperaba del protagonista de Crepúsculo en la piel del héroe. “Creo que Robert es un gran actor y que lo hará genial”, dijo. Si bien esa película no llegó a concretarse, el actor volvió a componer a Bruce Wayne durante este 2023, en la reciente película The Flash.