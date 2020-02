Salma Hayek y Cate Blanchett, en la alfombra roja del Festival de Berlín

La directora Sally Potter junto a Javier Bardem y Salma Hayek, en la red carpet de la Berlinale Fuente: AFP - Crédito: John Macdougall

Los looks de Salma Hayek y Cate Blanchett se robaron todas las miradas de la noche del Festival de Cine de Berlín, pero también lo hicieron los proyectos que presentaron: la película The Roads Not Taken en el caso de la actriz mexicana, y la serie Stateless en el de la australiana.

Cate Blanchett, muy divertida, eligió una pieza del diseñador belga Dries Van Noten Fuente: Reuters - Crédito: Michele Tantussi

Salma Hayek saludando a la prensa luciendo su vestido negro con un patron de flores brillantes rojas Fuente: Reuters - Crédito: Michele Tantussi

The Roads Not Taken es la nueva película de la directora Sally Potter, conocida por sus films Orlando y La lección de tango. El film seguirá la vida de Leo, encarnado por Javier Bardem, un hombre con demencia que imagina todas las vidas alternativas que pudo haber tenido, dejando a su hija Molly (Elle Fanning) pensando en cuál es su propio camino a tomar en el futuro.

Salma Hayek, Javier Bardem y Sally Potter, el equipo atrás de The Roads Not Taken Fuente: Reuters - Crédito: Michele Tantussi

Por su parte, Blanchett protagoniza Stateless, una serie basada en eventos reales que sigue la vida de una mujer que escapó de un culto, un refugiado huyendo con su familia, un padre atado a un trabajo mal pago y un burócrata al borde de iniciar un escándalo nacional que se encuentran en un centro de detención para inmigrantes australiano. El objetivo del show, que tendrá seis episodios, será mostrar el problemático sistema de inmigración del país oceánico.

Cate Blanchett junto al equipo de Stateless Fuente: Reuters - Crédito: Michele Tantussi

Todas las fotos de la noche de Berlín

Cate Blanchett en la alfombra roja de la Berlinale Fuente: AFP - Crédito: John Macdougall

Elle Fanning y Salma Hayek, quienes actuaran juntas en la nueva película The Roads Not Taken Fuente: AFP - Crédito: John Macdougall

Elle Fanning y Salma Hayek posaron para los fotógrafos en la red carpet Fuente: AFP - Crédito: John Macdougall

Javier Bardem junto a Elle Fanning, que hacen de padre e hija en el film de Sally Potter Fuente: AFP - Crédito: John Macdougall

Blanchett junto a Yvonne Strahovski, conocida por interpretar a Serena Joy en la serie The handmaid´s tale Fuente: Reuters - Crédito: Michele Tantussi

Cate Blanchett en la alfombra roja de la Berlinale Fuente: Reuters - Crédito: Michele Tantussi

Javier Bardem y Elle Fanning, muy divertidos en la alfombra roja del Festival de Cine de Berlín Fuente: Reuters - Crédito: Michele Tantussi

Javier Bardem, Sally Potter, Elle Fanning y Salma Hayek. El elenco principal de The Roads Not Taken junto a su directora Fuente: Reuters - Crédito: Michele Tantussi

Elle Fanning, hermana de Dakota Fanning, lució un vestido de Armani para la alfombra roja del Festival de cine de Berlin Fuente: Reuters - Crédito: Michele Tantussi

Cate Blanchett junto al resto del equipo que creó Stateless, una serie sobre el sistema de inmigración australiano Crédito: Christoph Soeder/dpa vía AP)