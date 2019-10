Salma Hayek posó en bikini, sin maquillaje, con blooper incluido

La actriz publicó dos fotos muy sensuales en bikini, con un blooper incluido Crédito: Instagram: @salmahayek

Salma Hayek parece congelar el paso del tiempo. La actriz mexicana suele mostrar sus curvas en Ias redes sociales, y consigue que miles de "me gusta" le lluevan a cada una de sus fotos. Esta vez se mostró al natural, en bikini y sin maquillaje, con tres postales a pura sensualidad. Además protagonizó un blooper: publicó una foto que no coincidía con lo que decía el epígrafe.

La actriz de Frida ya se había robado todas las miradas cuando festejó sus 12 millones de seguidores en Instagram con una foto muy sexy hace menos de un mes. En este caso, demostró que es una gran amante de la naturaleza y que aunque le gustan todos los animales, las tortugas son sus preferidas.

En la primera imagen la estrella mexicana sonríe rodeada de árboles y hojas secas: "Me gustan las tortugas en el bosque", escribió, mientras se la ve acariciando a uno de sus animales predilectos.

Luego compartió otra foto donde posa con una bikini combinada en rojo y rosa, junto al epígrafe: "Me gustan las tortugas en la playa". La postal fue un éxito y ya acumula más de 600 mil likes. Sin embargo, muchos seguidores no tardaron en preguntarle dónde estaba la tortuga, ya que no aparecía en la imagen.

"¡Ups! Escribí las palabras correctas, pero me equivoqué de foto y puse una sin tortuga. Soy un caos para las redes sociales", posteó Hayek unas horas más tarde, con mucho humor. En la tercera imagen sí se puede apreciar al animal caminando cerca de la actriz, pero todas las miradas fueron a su espléndida figura. "Sos maravillosa"; "¡Qué bomba!"; le comentaron muchos fans.

Mujer orgullosa, con alma de productora

En 2018, la actriz contó que se embarcaba en un nuevo desafío: producir una serie para Netflix."Estoy muy entusiasmada por trabajar con tantos mexicanos talentosos, tanto delante como detrás de cámara. Nos enorgullece poder mostrar a México como una nación vibrante, sofisticada y culturalmente rica, peleando por controlar su propio destino", decía Hayek en aquél entonces.

Monarca se estrenó en septiembre y se trata de la vida en la alta sociedad mexicana, los grandes imperios económicos y las acaudaladas familias que manejan millones y millones de dólares. El conflicto comienza cuando una persona decide enfrentarse al sistema corrupto del cual forma parte.

Los protagonistas elegidos para esta producción por Hayek fueron Irene Azuela,Juan Manuel Bernal, y Osvaldo Benavides. Como la primera temporada fue muy bien recibida por sus compatriotas, recientemente, la actriz anunció que habrá una segunda entrega. "Para los que se quedaron con sed, ya pedimos el segundo trago. #Monarca regresa en 2020", escribió en una foto donde posa junto a los actores de la serie.