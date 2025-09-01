En clave gemela. Las hijas que “asaltaron” el vestidor de sus madres famosas

GWYNETH PALTROW Y APPLE MARTIN

De su mamá, Gwyneth Paltrow (52), Apple Martin (21) no sólo heredó la pasión por la historia [Gwyneth estudió Historia del Arte en la Universidad de California y Apple estudia Historia, Sociedad y Derecho en la Universidad de Vanderbilt]. ¡También por la moda! Es que haber crecido con acceso directo al vestidor de la premiada actriz de Shakespeare apasionado debe haber sido más que inspirador: allí están desde el diseño de terciopelo by Gucci que llevó a los VMA de 1996 hasta el vestido rosa de Ralph Lauren que lució cuando levantó el Oscar a la Mejor Actriz, en 1999.

Apple Martin, con el vestido que su mamá, Gwyneth, llevó a la fiesta de Vanity Fair en Morton’s, en 2002

Hace poco, Gwyneth subió a sus redes una foto de su hija mayor –cuya presencia en las semanas de la moda es cada vez más frecuente y dejó a todos boquiabiertos en Le Bal des Débutantes, en París, con un impactante Valentino– con el recordado ouftit que había llevado a la fiesta de Vanity Fair en Morton’s, en 2002: un Alexander McQueen de estilo gótico con transparencias y frunces.

Gwyneth Paltrow, con el diseño de McQueen con transparencias y frunces que llevó a la fiesta que Vanity Fair organizó en Morton's, en marzo de 2002 Sebastian Artz - Getty Images North America

GRACE KELLLY Y CAMILLE GOTTLIEB

Mucho antes de que se convirtiera en princesa de Mónaco y la royal más elegante de su época, decir Grace Kelly era casi lo mismo que decir sofisticación y feminidad. Bien es sabido que sus descendientes heredaron el charme de la actriz de Hollwyood, a quien, todas, más de una vez y en diferentes maneras, le han rendido homenaje reciclando sus looks. Ahora, quien se suma a la lista es su nieta Camille Gottlieb (27).

Grace Kelly, con un diseño creado por la vestuarista norteamericana Edith Head par a La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, en 1954 Sunset Boulevard - Corbis Historical

Para una gala benéfica realizada en el principado, la hija menor de la princesa Estefanía llevó un vestido inspirado en el que la vestuarista norteamericana Edith Head creó para su abuela Grace en La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, en 1954. “Gracias a [la diseñadora italiana] Elisabetta Franchi pude rendir homenaje a mi abuela”, contó Camille sobre el diseño, que incluyó toques nuevos, como el escote y un audaz tajo en la falda de tul.

Camille Gottlieb, la hija menor de la princesa Estefanía





REINA DEL RECICLADO

Por su elegancia, la audacia a la hora de apostar por el color y la capacidad de combinar prendas sin fallar, Máxima Zorreguieta figura en el ranking de las royals más elegantes de esta generación, junto con la reina Letizia de España y Kate, la princesa de Gales. Considerada un ícono de estilo a nivel mundial, la reina de los Países Bajos ha sabido transmitir a sus tres hijas –las princesas Amalia, la heredera del trono, y Alexia y Ariane– todos sus tips y secretos.

Con un tapado azul estilo robe de Natan, la princesa Amalia dio su primer discurso público tras cumplir 18 años, en diciembre de 2021 Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

En especial, uno que para la soberana es clave: recuperar y reutilizar prendas que ya tenía en su vestidor de décadas anteriores, dándoles una vuelta de tuerca original, aggiornándolas y revalorizándolas con accesorios. Y algo más: compartir lo que tienen sus vestidores. En la biografía autorizada de Amalia que escribió Claudia de Breij, la mismísima heredera admitió que tomaba ropa prestada de su madre, la Reina. Hoy, como se ve, Amalia no es la única.

En febrero de 2022, la Reina Máxima lo tomó prestado el tapado de Natan que su hija mayor, la princesa Amalia, eligió para asistir a la Oranje Fund, en Utrecht Patrick van Katwijk - WireImage

Máxima, en 2019, en la Global Entrepreneurship Summit de 2019 que se realizó en La Haya DPPA - Sipa USA

Para su primera presentación oficial en solitario, en septiembre de 2023 y en el puerto de Róterdam, Países Bajos (bautizó un barco con su nombre), la princesa Alexia echó mano de uno de los vestidos preferidos de su madre: un Oscar de la Renta, realizado en tejido de punto, con detalles de abertura en mangas y volados con ribetes blancos. Llevó, además, sandalias de Gianvito Rossi, otra de las marcas favoritas de su mamá Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

Varias fueron las veces que Máxima lució este diseño firmado por Natan. La primera vez que lo usó fue hace dos décadas, en 2002, para el Día del Príncipe. Esta imagen es de 2023, durante un encuentro con el presidente mexicano Vicente Fox en el Palacio Noordeinde, en La Haya Michel Porro - Getty Images Europe

La princesa Alexia, en el Prinsjesdag (Día del Príncipe, en La Haya, uno de los festejos más destacados del calendario neerlandés), en septiembre de 2024, con un vestido con escote en “V” de Natan de su madre Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

SALMA HAYEK Y VALENTINA PINAULT

“Nos peleamos por la ropa: de mi vestidor, ella me saca todo”, ha contado, divertida, la actriz Salma Hayek (58) sobre Valentina (17), la hija que tiene con el magnate francés François-Henri Pinault, presidente del imperio de marcas de lujo Kering [antes llamado grupo PPR (por las siglas de Pinault-PrintempsRedoute)]. Cuando fueron juntas a los Premios de la Academia, en 2023, mientras Salma eligió un Gucci, Valentina se decidió por el vestido de terciopelo de Isaac Mizrahi que su mamá había usado en el Baile de Fuego y Hielo de Los Ángeles, en 1997.

Salma Hayek and Valentina Paloma Pinault at the 95th Annual Academy Awards held at Ovation Hollywood on March 12, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images) Gilbert Flores - Variety

En 2023, Valentina, además, le dio su toque personal: un collar de plata y un bolso metálico Gucci Jackie 1961. Lejos de quejarse por “los robos” de su hija, Salma los festeja: hace poco, contó que se trata de una relación recíproca porque Valentina suele ayudarla con su look: “Ella es muy buena con el maquillaje”, confesó.

Salma Hayek, en el baile Fire And Ice Ball, en 1997 Brenda Chase - Hulton Archive

ANGELINA JOLIE Y ZAHARA JOLIE-PITT

Con el paso de los años, Zahara Jolie-Pitt (20) ha ido descubriendo y acercándose cada vez más al minimalismo de alta sofisticación con el que siempre sorprende su madre, Angelina Jolie (50). Quizás haya sido en el estreno de Eternals, en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde apareció la primera señal. Para asistir a aquella red carpet, Zahara –por entonces, de 16 años– tomó prestado el vestido que su mamá había usado siete años antes, en los Oscar de 2014: una creación de Elie Saab con transparencias y brillos (foto) que, en aquella ceremonia, había consagrado a Angelina como una de las mejor vestidas.

Con este diseño con transparencias del diseñador libanés Elie Saab, Angelina Jolie causó sensación durante la entrega de los premios de la Academia de Hollywood, en el Dolby Theatre, en 2014. Rick Rowell - Disney General Entertainment Con

Y por si quedaban dudas del claro homenaje que Zahara le hace al estilo de su mamá, el año pasado, para acompañarla al estreno de María, donde Angelina personifica a la soprano María Callas, sorprendió a todos recreando el outfit que Angelina había lucido en los Oscar de 2004: un vestido satinado con cuello halter y escote en pico by Marc Bouwer.

En octubre de 2021, Zahara Jolie-Pitt asistió a la premiere de Eternals, en Los Ángeles, California, con un vestido firmado por Elie Saab que su mamá había usado siete años antes, en los Oscar de 2014 Emma McIntyre - WireImage

CINDY CRAWFORD Y KAIA GERBER

“Si alguien tenía un referente, sin dudas, esa era yo”, admitió la modelo y actriz Kaia Gerber (23) sobre su madre, la supermodelo Cindy Crawford. De más está decir que para Kaia, Cindy ha sido (y es) su mejor referente y qué mejor demostración que lucir aquellos diseños con los que su madre (a quien, además, se parece muchísimo) hizo historia.

Kaia Gerber, en la premiere de la película Shell, en el Toronto International Film Festival, en Ontario, Canadá Jeremy Chan - Getty Images North America

El año pasado, para el estreno de Shell, la película que presentó en el Festival de Cine de Toronto, Kaia recreó el vestido Hervé Léger que su mamá había llevado en los Premios Oscar de 1993, cuando todavía estaba en pareja con Richard Gere. Para dejar en claro lo mucho que admira el estilo de su mamá, no sólo buscó unos stilettos similares a los que usó Cindy aquella vez, sino que hurgó entre sus accesorios y rescató, incluso, hasta el reloj Omega.

Enfundada en un impactante Hervé Léger, la supermodelo Cindy Crawford acompañó a Richard Gere -por entonces eran pareja- a la entrega de los premios Oscar de 1993, en el Shrine Auditorium de Los Angeles, California Vinnie Zuffante - Archive Photos

MARY DE DINAMARCA Y JOSEPHINE

Una falda de corte midi de tiro alto, una camisa blanca de cuello mao con detalles texturizados y un saco de tweed elegante y estilo atemporal y de cuello redondeado con bolsillos frontales. Así asistió la reina Mary de Dinamarca a una exposición en Copenhague, su primera actividad oficial después de las vacaciones de verano.

La reina Mary de Dinamarca, acompañada por su marido, el rey Federico, en una de las primeras actividades de su agenda tras las vacaciones de verano BO AMSTRUP - AFP

Lo que llamó la atención de todos fue que esta última prenda, que llevaba la firma de la casa italiana Prada, no pertenecía a su vestidor, sino al de su hija menor Josephine (14; es la hermana melliza de Vincent), quien la estrenó en 2022, cuando tenía 11 años. Tomar prestada ropa o accesorios de una madre o hermana podría ser algo casi frecuente. En este caso y con este simpático guiño a su hija menor, la reina de los daneses acaba de inaugurar una práctica distinta.

Para asistir a uno de los eventos que se realizaron en Dinamarca en el marco de Jubileo de Oro de la Reina Margarita II, que se celebró en 2022, la princesa Josephine estrenó un saco de tweed que llevaba la firma de la casa italiana Prada Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

CATHERINE ZETA-JONES Y CARYS DOUGLAS

Cuando, el año pasado, festejó sus 21 años, Carys Douglas decidió tomar prestado el vestido lencero Ungaro con el que su mamá, Catherine Zeta-Jones (55), había asistido a los MTV Movie Awards de 1999. El diseño –de satén y de corte midi, con breteles finos y pedrería– guardaba mucha significación: la actriz galesa también lo había llevado cuando ganó el premio a la Mejor Actuación Revelación por su papel en La máscara del Zorro.

Carys Douglas, con un diseño de su madre

Tenía 29 años y hacía poco que había empezado a salir con el actor Michael Douglas, el padre de Carys. “El cumpleaños más perfecto que podría pedir”, escribió Carys en sus redes sociales después. “Te lo merecés”, le respondió su madre.

Catherine Zeta-Jones, con el vestido lencero by Ungaro, durante los MTV Movie Awards de 1999 MTV, en Santa Monica, California Jim Smeal - Ron Galella Collection

JULIANA AWADA Y VALENTINA BARBIER

No hay quien no sepa de la gran complicidad entre la diseñadora y ex primera dama (51) y su hija mayor, Valentina (22). Madre e hija comparten salidas, viajes y, tal como se ve, ese inconfundible estilo chic sin esfuerzo a la hora de vestirse.

Madre e hija, elegancia en clave full black. Juliana Awada, con pollera de cuero con flecos [modelo Birkin by Santo BsAs] ,blazer y botas; y su hija, Valentina Barbier, también con blazer, pero de cuero, jeans... y un body de encaje de su mamá. Sergio Lapietra

Para asistir juntas a la apertura de arteba 2025 en Costa Salguero, Valentina [está viviendo en Europa; estudia Administración de Empresas] tomó prestado el body de encaje [con cut-outs en el frente] que su mamá había comprado afuera y estrenado en un evento de Sótano, el espacio dedicado a muebles y objetos vintage, en Belgrano, y le dio un toque canchero y juvenil, al sumarle un jean ancho, un saco de cuero y la cartera trenzada.

Juliana Awada, en un evento de Sótano, en Belgrano Roberto Remonteo