En clave gemela. Las hijas que “asaltaron” el vestidor de sus madres famosas

Desde Grace Kelly hasta la reina Máxima pasando por Angelina Jolie y Cindy Crawford, íconos de estilo han transmitido tips, looks y prendas favoritas a sus descendientes. Como muestra, un botón...
GWYNETH PALTROW Y APPLE MARTIN
De su mamá, Gwyneth Paltrow (52), Apple Martin (21) no sólo heredó la pasión por la historia [Gwyneth estudió Historia del Arte en la Universidad de California y Apple estudia Historia, Sociedad y Derecho en la Universidad de Vanderbilt]. ¡También por la moda! Es que haber crecido con acceso directo al vestidor de la premiada actriz de Shakespeare apasionado debe haber sido más que inspirador: allí están desde el diseño de terciopelo by Gucci que llevó a los VMA de 1996 hasta el vestido rosa de Ralph Lauren que lució cuando levantó el Oscar a la Mejor Actriz, en 1999.
Hace poco, Gwyneth subió a sus redes una foto de su hija mayor –cuya presencia en las semanas de la moda es cada vez más frecuente y dejó a todos boquiabiertos en Le Bal des Débutantes, en París, con un impactante Valentino– con el recordado ouftit que había llevado a la fiesta de Vanity Fair en Morton’s, en 2002: un Alexander McQueen de estilo gótico con transparencias y frunces.
GRACE KELLLY Y CAMILLE GOTTLIEB
Mucho antes de que se convirtiera en princesa de Mónaco y la royal más elegante de su época, decir Grace Kelly era casi lo mismo que decir sofisticación y feminidad. Bien es sabido que sus descendientes heredaron el charme de la actriz de Hollwyood, a quien, todas, más de una vez y en diferentes maneras, le han rendido homenaje reciclando sus looks. Ahora, quien se suma a la lista es su nieta Camille Gottlieb (27).
Para una gala benéfica realizada en el principado, la hija menor de la princesa Estefanía llevó un vestido inspirado en el que la vestuarista norteamericana Edith Head creó para su abuela Grace en La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, en 1954. “Gracias a [la diseñadora italiana] Elisabetta Franchi pude rendir homenaje a mi abuela”, contó Camille sobre el diseño, que incluyó toques nuevos, como el escote y un audaz tajo en la falda de tul.
REINA DEL RECICLADO
Por su elegancia, la audacia a la hora de apostar por el color y la capacidad de combinar prendas sin fallar, Máxima Zorreguieta figura en el ranking de las royals más elegantes de esta generación, junto con la reina Letizia de España y Kate, la princesa de Gales. Considerada un ícono de estilo a nivel mundial, la reina de los Países Bajos ha sabido transmitir a sus tres hijas –las princesas Amalia, la heredera del trono, y Alexia y Ariane– todos sus tips y secretos.
En especial, uno que para la soberana es clave: recuperar y reutilizar prendas que ya tenía en su vestidor de décadas anteriores, dándoles una vuelta de tuerca original, aggiornándolas y revalorizándolas con accesorios. Y algo más: compartir lo que tienen sus vestidores. En la biografía autorizada de Amalia que escribió Claudia de Breij, la mismísima heredera admitió que tomaba ropa prestada de su madre, la Reina. Hoy, como se ve, Amalia no es la única.
SALMA HAYEK Y VALENTINA PINAULT
“Nos peleamos por la ropa: de mi vestidor, ella me saca todo”, ha contado, divertida, la actriz Salma Hayek (58) sobre Valentina (17), la hija que tiene con el magnate francés François-Henri Pinault, presidente del imperio de marcas de lujo Kering [antes llamado grupo PPR (por las siglas de Pinault-PrintempsRedoute)]. Cuando fueron juntas a los Premios de la Academia, en 2023, mientras Salma eligió un Gucci, Valentina se decidió por el vestido de terciopelo de Isaac Mizrahi que su mamá había usado en el Baile de Fuego y Hielo de Los Ángeles, en 1997.
En 2023, Valentina, además, le dio su toque personal: un collar de plata y un bolso metálico Gucci Jackie 1961. Lejos de quejarse por “los robos” de su hija, Salma los festeja: hace poco, contó que se trata de una relación recíproca porque Valentina suele ayudarla con su look: “Ella es muy buena con el maquillaje”, confesó.
ANGELINA JOLIE Y ZAHARA JOLIE-PITT
Con el paso de los años, Zahara Jolie-Pitt (20) ha ido descubriendo y acercándose cada vez más al minimalismo de alta sofisticación con el que siempre sorprende su madre, Angelina Jolie (50). Quizás haya sido en el estreno de Eternals, en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde apareció la primera señal. Para asistir a aquella red carpet, Zahara –por entonces, de 16 años– tomó prestado el vestido que su mamá había usado siete años antes, en los Oscar de 2014: una creación de Elie Saab con transparencias y brillos (foto) que, en aquella ceremonia, había consagrado a Angelina como una de las mejor vestidas.
Y por si quedaban dudas del claro homenaje que Zahara le hace al estilo de su mamá, el año pasado, para acompañarla al estreno de María, donde Angelina personifica a la soprano María Callas, sorprendió a todos recreando el outfit que Angelina había lucido en los Oscar de 2004: un vestido satinado con cuello halter y escote en pico by Marc Bouwer.
CINDY CRAWFORD Y KAIA GERBER
“Si alguien tenía un referente, sin dudas, esa era yo”, admitió la modelo y actriz Kaia Gerber (23) sobre su madre, la supermodelo Cindy Crawford. De más está decir que para Kaia, Cindy ha sido (y es) su mejor referente y qué mejor demostración que lucir aquellos diseños con los que su madre (a quien, además, se parece muchísimo) hizo historia.
El año pasado, para el estreno de Shell, la película que presentó en el Festival de Cine de Toronto, Kaia recreó el vestido Hervé Léger que su mamá había llevado en los Premios Oscar de 1993, cuando todavía estaba en pareja con Richard Gere. Para dejar en claro lo mucho que admira el estilo de su mamá, no sólo buscó unos stilettos similares a los que usó Cindy aquella vez, sino que hurgó entre sus accesorios y rescató, incluso, hasta el reloj Omega.
MARY DE DINAMARCA Y JOSEPHINE
Una falda de corte midi de tiro alto, una camisa blanca de cuello mao con detalles texturizados y un saco de tweed elegante y estilo atemporal y de cuello redondeado con bolsillos frontales. Así asistió la reina Mary de Dinamarca a una exposición en Copenhague, su primera actividad oficial después de las vacaciones de verano.
Lo que llamó la atención de todos fue que esta última prenda, que llevaba la firma de la casa italiana Prada, no pertenecía a su vestidor, sino al de su hija menor Josephine (14; es la hermana melliza de Vincent), quien la estrenó en 2022, cuando tenía 11 años. Tomar prestada ropa o accesorios de una madre o hermana podría ser algo casi frecuente. En este caso y con este simpático guiño a su hija menor, la reina de los daneses acaba de inaugurar una práctica distinta.
CATHERINE ZETA-JONES Y CARYS DOUGLAS
Cuando, el año pasado, festejó sus 21 años, Carys Douglas decidió tomar prestado el vestido lencero Ungaro con el que su mamá, Catherine Zeta-Jones (55), había asistido a los MTV Movie Awards de 1999. El diseño –de satén y de corte midi, con breteles finos y pedrería– guardaba mucha significación: la actriz galesa también lo había llevado cuando ganó el premio a la Mejor Actuación Revelación por su papel en La máscara del Zorro.
Tenía 29 años y hacía poco que había empezado a salir con el actor Michael Douglas, el padre de Carys. “El cumpleaños más perfecto que podría pedir”, escribió Carys en sus redes sociales después. “Te lo merecés”, le respondió su madre.
JULIANA AWADA Y VALENTINA BARBIER
No hay quien no sepa de la gran complicidad entre la diseñadora y ex primera dama (51) y su hija mayor, Valentina (22). Madre e hija comparten salidas, viajes y, tal como se ve, ese inconfundible estilo chic sin esfuerzo a la hora de vestirse.
Para asistir juntas a la apertura de arteba 2025 en Costa Salguero, Valentina [está viviendo en Europa; estudia Administración de Empresas] tomó prestado el body de encaje [con cut-outs en el frente] que su mamá había comprado afuera y estrenado en un evento de Sótano, el espacio dedicado a muebles y objetos vintage, en Belgrano, y le dio un toque canchero y juvenil, al sumarle un jean ancho, un saco de cuero y la cartera trenzada.
