Sandra Borghi informó que ella y su familia dieron positivo de Covid-19

Este domingo la periodista Sandra Borghi informó que tanto ella como sus cuatro hijos y su marido dieron positivo de Covid-19.

“Perdón que no les grabo un video pero no me siento con fuerza para hacerlo, quedé muy abrumada con la noticia”, comentó en una de las Stories que subió a su cuenta de Instagram. “Y realmente no me siento bien. Trato de que mis hijos lo pasen lo mejor posible y que no se angustien con todos los fantasmas que dan vueltas alrededor de esta enfermedad. Espero pronto tener mejores noticias. Por ahora estamos dándole pelea, por momentos cae uno y sube el otro y así la vamos llevando todos juntos. Somos parte de los millones de argentinos que pasaron por esto”.

La periodista de eltrece será reemplazada en Nosotros a la mañana por Laurita Fernández, quien en dicha señal lidera el ciclo El club de las divorciadas. Por el positivo de Borghi, ya está aislado y no podrá participar del programa en los próximos días Joaquín “Pollo” Álvarez. Lo mismo sucederá con Sol Pérez, panelista del ciclo y quien comparte camarín con Borghi.

Cabe aclarar que el Pollo Álvarez dio negativo tras el hisopado que se hizo días atrás. En las próximas horas se realizará un nuevo hisopado. Borghi no concurrió al programa de eltrece el viernes. El pasado jueves fue el último día que vio a sus compañeros del programa y del canal.

“Mañana 9.30 nos vemos en Nosotros a la mañana bancando a @polloalvarezok y Sandra, esperemos que te recuperes pronto”, escribió Laurita en su cuenta de Twitter, junto a una foto con el conductor.

LA NACION