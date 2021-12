Sandra Bullock revela su mayor miedo como madre: “Me rompe el corazón, me llena de rabia”

Sandra Bullock se convirtió en madre por adopción de dos niños sudafricanos: Louis, que hoy tiene 11 años, en 2010, y Laila, de 9, que se unió al hogar familiar en 2015. En una reciente entrevista, la actriz confesó una serie de “miedos” y preocupaciones que la abordan como madre “blanca” en la crianza de dos niños de color.

Invitada al programa de Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, la actriz se refirió a su experiencia como madre y comentó que “a veces” llegó a desear que el color de la piel de ella y de sus hijos “coincidiera” por considerar que de este modo sería “más fácil” que la gente los percibiera como familia.

“ A veces he llegado a desear que nuestras pieles coincidieran, así sería más fácil la forma en que la gente se acerca a nosotros, más allá de que tengo los mismos sentimientos que una mujer de piel morena con sus bebés o de una mujer blanca con bebés blancos ”, admitió. Fue entonces cuando la hija de Jada, Willow Smith, intervino y dio su opinión acerca de su reflexión: “Es la dinámica madre-hijo. No hay color. No tenemos que poner un color…”, expresó. Ante ello, la ganadora del Oscar volvió a tomar la palabra y expresó su deseo de que las cosas cambien: “Tal vez un día eso desaparezca. Tal vez un día podamos ver con otros ojos”, manifestó.

Bullock contó que le preocupa el futuro de sus hijos ante las problemáticas de racismo presentes en los Estados Unidos. “ Es algo aterrador ser padre en general. Da miedo pensar en que, cuando tu hermoso hijo crezca y se convierta en un hombre, alguien no lo tratará de la forma en que vos lo tratás simplemente por el color de su piel. Me rompe el corazón. Me llena de rabia. Me da miedo ”, expresó.

La intérprete llegó a pensar en más de una ocasión también en si ser una madre blanca afectaría o no a cómo se sienten sus hijos en su vínculo con ella. “Eso estaba en mi mente cuando eran muy, muy jóvenes, es que, ‘¿me amarán menos porque no represento su cultura?’”, recordó.

La actriz también confesó ser una madre protectora que le teme “a todo”, dijo. “Como una madre que ama a sus hijos más que a la vida misma, le tengo miedo a todo”, agregó. La estrella de 57 años también compartió que espera que su constante preocupación por los pequeños los prepare para el mundo real. “Sé que les estoy imponiendo todo tipo de ansiedad existencial”, subrayó primero. Y añadió: “Pero tengo que pensar en lo que van a experimentar al salir de casa”.

Tras ello, fue más allá y reconoció que, en lo referente a su familia, le entra el pánico “por todo”. Y dijo: “ Creo que van a morir, todo el tiempo. Cuando me levanto por la noche, camino por las habitaciones, me aseguro de que estén respirando ”.

La actriz dijo que ha estado “enseñando” a Louis sobre la discriminación desde que él tenía 6 años. “ Lo dejo ver todo en la televisión. Dejo que lo procese. Él sabe cómo funciona el mundo. Él sabe lo cruel que es, lo injusto que es, y ahora Laila lo está sabiendo ”, agregó.

Bullock dijo que aprende cada día acerca de la maternidad y confesó que, cuando comete ciertos “errores” como madre, guarda dinero en un “fondo de terapia” para sus hijos. “La terapia es saludable. Es una limpieza para el cerebro”, opinó.