El último parte médico de Santiago Bal comunica que su estado es "crítico"

Se dio a conocer un nuevo parte médico sobre la salud de Santiago Bal, en el que se informa que el capocómico entró en "shock séptico con fallo multiorgánico".

El IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad) comunicó que Bal, quien permanece en la unidad de terapia intensiva, recibe asistencia respiratoria mecánica, "bajo sedación y analgesia", y que se encuentra "inestable hemodinámicamente con altos requerimientos de vasopresores" y con disfunción renal". Asimismo, Bal continúa "con antibiótico terapia" y su estado, según señala el parte, es "crítico".

Hace unos días, su hijo, Federico Bal, habló a corazón abierto sobre la salud de su padre. "No sé si mi papá pasa esta semana. Con mi familia nos venimos preparando desde hace meses para este momento. Tienen los pulmones comprometidos, trombosis en una pierna, un riñón y sin nada de fuerzas. Respiraba mal, y por eso decidieron entubarlo e inducirlo a un coma farmacológico", contó el actor en el programa Hay que ver.

"Despedir a un papá nunca es fácil y me toca ahora. Los medicamentos no están funcionando. Siempre hay fe y optimismo pero esta vez es muy difícil. Está acompañado por la familia; yo ahora tengo que trabajar, si no estaría ahí. Mi papá está en manos de Dios, aunque él siempre tuvo mucha fuerza pero esta vez el panorama es distinto. Lo mejor es que se vaya de a poquito. Ya hicimos todo, lo único que necesito es que mi papá tenga paz. Y no está bien. Está en un lugar que lo cuidan muchísimo, pero no es vida. Sentiría alivio si se va en paz, rodeado de su gente", relató entre lágrimas.

Por otro lado, Federico contó que su mamá, Carmen Barbieri, no deja de acompañar a Santiago. "Mi mamá es como un soldado al lado de él, mandándome mensajes todo el tiempo. Es duro mi trabajo, estar delante de cámaras, pero nuestra vida es mediática, y mi papá es tan famoso mi papa que está bueno contar como está. Es la vida. Ahora tengo que salir y bailar y ese es mi cable a tierra", señaló Bal, en relación a su participación en el "Súper Bailando", reality del cual es uno de los siete finalistas.