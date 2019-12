Federico Bal, sobre su padre: "Está en manos de Dios"

Federico Bal habló sobre las horas críticas que atraviesa su padre Fuente: Archivo

"No sé si mi papá pasa esta semana. Con mi familia nos venimos preparando desde hace meses para este momento. Tienen los pulmones comprometidos, trombosis en una pierna, un riñón y sin nada de fuerzas. Respiraba mal, y por eso decidieron entubarlo e inducirlo a un coma farmacológico", contó Federico Bal muy emocionado y triste. Santiago Bal está internado en la sala de terapia intensiva del IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad) y su salud se deterioró mucho en las últimas horas.

"Despedir a un papá nunca es fácil y me toca ahora. Los medicamentos no están funcionando. Siempre hay fe y optimismo pero esta vez es muy difícil. Está acompañado por la familia; yo ahora tengo que trabajar, si no estaría ahí", contó el actor, haciendo un esfuerzo por no llorar, en Hay que ver.

Federico Bal, que hoy estuvo grabando su participación en el "Súper Bailando", explicó que "tampoco hay muchas cosas que hacer" y que solo resta esperar. "Mi papá está en manos de Dios, aunque él siempre tuvo mucha fuerza pero esta vez el panorama es distinto. Lo mejor es que se vaya de a poquito. Ya hicimos todo, lo único que necesito es que mi papá tenga paz. Mi viejo era un galán, un bandido, le gustaba vivir bien, pasear, tomar buen vino, comer rico. Y no está bien. Está en un lugar que lo cuidan muchísimo, pero no es vida. Sentiría alivio si se va en paz, rodeado de su gente", contó conmovido.

Fede y Santiago también, se dieron el gusto de trabajar juntos en cine, cuando el hijo dirigió al padre en la película Rumbo al mar. Y además hicieron una revista el verano pasado, Nuevamente juntos. "Lo que más quiero es que esté bien, pero ¿cuál es el precio que tiene que pagar? La vida fue muy buena con él. Es un cuerpo con mucha enfermedad y nada de fuerza. El panorama es muy feo. Esta vez la situación es muy distinta a las anteriores. Como tiene un riñón comprometido, están viendo si le pueden hacer diálisis. Siento hace un tiempo que mi papá ya no está. Quiero lo mejor para él y en este momento eso está un poco más allá. Duele decirlo pero es así. No quiero llorar", dijo.

Además contó que Carmen Barbieri está acompañando a Santiago. "Mi mamá es como un soldado al lado de él, mandándome mensajes todo el tiempo. Es duro mi trabajo, estar delante de cámaras, pero nuestra vida es mediática, y mi papá es tan famoso mi papa que está bueno contar como está. Es la vida. Ahora tengo que salir y bailar y ese es mi cable a tierra", destacó.