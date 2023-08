escuchar

Lejos de dejar pasar el comentario o mirar para otro lado, Santiago del Moro decidió sentar posición en relación con la polémica que se generó alrededor de la figura de Luis Miguel y sus dobles . Luego de escuchar a Maju Lozano hablar maravillas del show del Sol de México, el conductor de El Club Del Moro, en La 100, la interrumpió para hacer una aclaración: “Todo lo que tiene que ver con Luis Miguel, que si es, que si no es… ya pasó el chiste”, disparó.

Luis Miguel en el Movistar Arena, durante su segundo recital en Buenos Aires NOELIA MARCIA GUEVARA

“Hablando de Luis Miguel, Maju fue anoche a ver a Luis Miguel”, introdujo el tema el conductor oriundo Tres Algarrobos. “Divino”, reaccionó ella de inmediato, y el conductor mencionó entonces los videos que grabó su esposa del recital. “Es impresionante”, siguió Lozano, maravillada por el espectáculo, mientras de fondo sonaba “Fría como el viento”. “Qué hermoso. Yo soy fanática. Me gusta, obviamente. Pero lo ves ahí y decís ´¿de dónde saca la voz este chico? ”, siguió y mientras las acotaciones sobre Luis Miguel se sucedían y alguien señaló que escuchó que el mexicano estuvo mal de la voz, entonces Del Moro interrumpió la charla para hacer una importante aclaración.

“Me parece que yo decía algo ayer que es importante de remarcar: ya todo lo que tiene que ver con Luis Miguel, que si es, que si no es, ya pasó el chiste”, señaló. “No podés llenar dos horas de programa de televisión hablando de eso porque fue un chiste del principio porque bueno, lo ven cambiado”, explicó. “Además si supuestamente estamos en una época en la que hay que deconstruirnos y todo, no se opina del cuerpo de la gente. Si él está más flaco, más gordo, más lindo, más feo... es problema de él”, completó su reflexión.

“Pero aparte era (...) cuando está flaco porque está flaco, si está gordo porque está gordo. Y la verdad que el show, y yo vi varios, como cinco veces lo fui a ver, me pareció increíble”, agregó Maju. “Está buen mozo, es como un viejo fachero, tiene tanta onda... Es divino el espectáculo”, completó.

¿Es o no es?

La figura de Luis Miguel despertó todo tipo de teorías Twitter / @AnaliaFerUy

La polémica sobre quién se subió al escenario del Movistar Arena comenzó a tomar fuerza cuando aparecieron las primeras imágenes del debut de Luis Miguel sobre el escenario del Movistar Arena, el jueves 3 de agosto. Lo que más llamó la atención en ese momento fue el gran cambio físico que atravesó el artista. Luis Miguel no se subía a un escenario en Buenos Aires desde el 2019 cuando cantó ante más de 40 mil almas en el Campo Argentino de Polo.

De inmediato, comenzaron a circular en las redes sociales diferentes teorías, con imágenes del show y fotos de Micky en distintos momentos de su vida. Muchos usuarios de Twitter, Instagram y TikTok aseguraron entonces, basados en su aspecto físico y en algunas reacciones que llamaron la atención, que quien había cantando en el estadio de Villa Crespo había sido un doble del intérprete.

Con la polémica en pie, Luis Ventura levantó el guante y reforzó la teoría de los dobles. El presidente de Aptra, quien asegura que la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, vive y se encuentra internada en un neuropsiquiátrico de Buenos Aires, aprovechó la ocasión para compartir su versión de los hechos. En su programa de América TV, Secretos verdaderos, fue contundente.

Luis Ventura aseguró que el que dio el primer show en el Movistar Arena era un doble de Luis Miguel

“Él juega con sus dobles. Él vino con dos dobles extranjeros y no viajaron en su mismo avión porque alguno puede hacer una comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Hay un doble argentino al que le dijeron ‘avisá en tu casa a tu familia que hasta que no se vaya Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo”, explicó.

“Ya te digo que el que subió al escenario en el estreno no era él. Si hacés un comparativo con sus imágenes, te vas a dar cuenta que es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace dieta no se encogen los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura”, completó con mucha seguridad.

La teoría de la oreja

Una tuitera de Uruguay propuso una teoría, la de la oreja, para demostrar que el Luis Miguel que está en la Argentina es el auténtico Luis Miguel, y no uno de sus dobles Twitter / @AnaliaFerU

En medio de las especulaciones, una usuaria de la exred social Twitter compartió una teoría basada en las orejas del cantante. “Cuando bajás mucho de peso, te puede cambiar mucho la cara y el cuerpo. Pero la oreja no”, señaló la autora de la publicación. Y concluyó: “Mi veredicto: es Luis Miguel, señores”. Así lo sentenció @AnaliaFerUy junto a un hilo de instantáneas del intérprete de “Será que no me amas”, en las que se pudo apreciar esta parte del cuerpo que destacó la autora de la teoría y productora televisiva uruguaya, Analía Fernández. Posteriormente, apuntó: “Es que la gente ama las teorías conspirativas”.

LA NACION