A un año de su estreno, Argentina, 1985 sigue dando que hablar. El film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que muestra cómo se preparó el Juicio a las Juntas militares que gobernó durante la última dictadura, no solo batió récords de audiencia y recibió un sinfín de premios y distinciones a nivel mundial sino que también despertó algunas críticas. En las últimas semanas, fue Luis Brandoni quien encendió la polémica al cuestionar la producción nacional y al propio Darín, aduciendo que la película no le daba el lugar que merecía al expresidente Raúl Alfonsín por su rol determinante en este histórico proceso.

En una charla con el periodista Osvaldo Bazán para El Sol de Mendoza, el actor hizo un repaso por los sucesos que dieron lugar al Juicio a las Juntas e hizo especial énfasis en el papel que jugó el exmandatario radical: “El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? (...). En la película, los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio”, señaló Brandoni enojado.

Una de las escenas de Argentina 1985, film dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darin y Peter Lanzani

En su reflexión, Brandoni nombró explícitamente a Ricardo Darín, quien en el film tuvo la difícil tarea de interpretar al fiscal Julio César Strassera: “¿Cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película, que es una canallada?” , lanzó mostrando su descontento no solo con la producción sino con su colega. Y en ese efusivo descargo, cargó duramente contra el peronismo: “ Tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía ”, indicó abriendo un gran debate en la sociedad.

Ante el revuelo que generaron sus comentarios, Darín se mostró “anonadado” y con “dolor en el alma”, lo que hizo que su colega recapacite y le pida disculpas públicamente: “Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas. No me referí a Ricardo Darín, me refería a la película... No a él, por supuesto que no”, expresó el actor de 83 años en diálogo con Radio Mitre.

Quien ahora salió a responderle al actor fue nada más y nada menos que el director de Argentina, 1983, Santiago Mitre. “A mí me parece que cuando una película genera discusiones sobre lo que dice, sobre lo que no dice, sobre lo que podría haber dicho mejor, sobre el que podría haber empatizado, eso habla bien de la película”, dijo en una charla con Gustavo Grabia en Radio con vos.

Ricardo Darín y Santiago Mitre tras ganar el Globo de Oro en Beverly Hills, California Amy Sussman

Tras aclarar que toma bien ese tipo de críticas, el cineasta advirtió que este tipo de discusiones amplían los discursos que tiene la película. “Uno está hablado del Juicio a las Juntas, que es un hecho generado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, o sea que a partir de que una persona piense que no se está representando del todo bien a Alfonsín, genera que se hable de la presidencia de Alfonsín, me parece que es algo bueno”, opinó.

Feliz por el reconocimiento, Santiago Mitre juega con su Globo de Oro ante los flashes AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“A mí me hubiese encantado hablar de muchísimas cosas más de las que habla la película y siento que en muchos casos algunas de las críticas pueden tener razón. Me hubiese gustado poder hablar más de la participación de los organismos de derechos humanos en el juicio, me hubiese gustado poder incluir muchos más testimonios que los que se incluyeron en la película ”, reconoció. Sin embargo, el marido de Dolores Fonzi explicó que para contar este hecho tan importante de la política argentina se focalizaron en personajes clave como Strassera, Moreno Ocampo y su equipo de jóvenes abogados y Adriana Calvo de Laborde.

“ Por supuesto que es una película y tiene que elegir un punto de vista, y a través de ese punto de vista tiene que intentar dar la visión más amplia que se pueda. La verdad es que lo intentamos, creo que en muchísimos casos la gente opina que lo logramos, algunos opinan que no lo logramos tanto y tal vez eso sea lo bueno”, remató sin enojarse por los dichos del actor.

