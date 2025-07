Sarah Jessica Parker admite que salió con Nicolas Cage: un romance oculto durante tres décadas

Después de años de especulaciones y rumores que alimentaron la imaginación de los fanáticos del cine de los 90, Sarah Jessica Parker puso fin al misterio. En una entrevista televisiva, la actriz confirmó que tres décadas atrás tuvo un affaire con Nicolas Cage tras coprotagonizar juntos la película Una novia de dos novios (1992).

Durante su participación en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, la estrella de Sex and the City reconoció que efectivamente tuvo un romance con el intérprete por aquellos tiempos y la revelación sorprendió hasta al propio conductor del programa.

Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage, en una escena de Una novia de dos novios Imdb

“¿Saliste con Nic Cage?”, lanzó la pregunta el presentador, que es amigo de la actriz, ante lo que Parker respondió: “Um, sí. Lo hice”. Frente a esta confesión, el conductor no pudo ocultar su emoción y continuó: “¡Oh, wow! Tenemos mucho de qué hablar”. Sin embargo, la actriz evitó dar más detalles acerca de aquel episodio amoroso del pasado.

Hasta ahora, Parker había evitado referirse públicamente al tema. Los rumores sobre un posible romance entre ambos empezaron a circular poco después del estreno del film, que se convirtió en un clásico para los amantes de las comedias románticas. La química en pantalla había llevado a muchos a especular por aquel entonces sobre la posibilidad de algo más detrás de las cámaras.

En la película, Parker y Cage interpretaron a Betsy y Jack, una pareja que viaja a Las Vegas para casarse pero que termina envuelta en una disparatada serie de enredos. Dirigida y escrita por Andrew Bergman, la historia contó con la participación de James Caan y Pat Morita, e incluyó una aparición de un joven Bruno Mars como imitador de Elvis Presley.

En Una novia de dos novios, Cage y Parker interpretaron a Jack y Betsy, una pareja que viaja a Las Vegas para casarse pero que termina envuelta en una disparatada serie de enredos Imdb

Si bien la actriz no ofreció más detalles sobre la duración ni el trasfondo de la relación con Cage, la simple confirmación fue suficiente para emocionar a los fanáticos, generando una ola de nostalgia entre los seguidores de ambos intérpretes.

Tras aquel fugaz romance, la vida amorosa de Parker siguió otro rumbo. Durante la entrevista con Cohen, la actriz recordó el inicio de su historia amorosa con Matthew Broderick, con quien lleva casada casi tres décadas. La artista contó que su primera cita fue en 1992, el mismo año en que se estrenó Una novia de dos novios, y dijo que fue ella la primera en decir “te amo”, justo antes de emprender un viaje por trabajo.

“Supe entonces que él era increíble”, relató la estrella de Sex and the City sobre el inicio de su vínculo con Broderick, que se consolidó con el tiempo y dio lugar a una de las parejas más queridas y estables de Hollywood. La actriz y el también actor y cantante se casaron en 1997 y, con el tiempo, se convirtieron en padres de tres hijos: James Wilkie, de 22 años, y las gemelas Marion y Tabitha, de 16.

Nicolas Cage, en tanto, lleva casado varios años con la joven Riko Shibata, con quien contrajo matrimonio en 2021. Sobrino del legendario director Francis Ford Coppola, el actor no solo se destacó por sus excéntricos personajes en el cine, sino también por su agitada vida amorosa.

Cage lleva casado varios años con Riko Shibata, con quien contrajo matrimonio en 2021 MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lo largo de los años, se lo vinculó sentimentalmente no solo con Sarah Jessica Parker sino también con otras estrellas de Hollywood, entre ellas con nombres como Uma Thurman o la modelo Kristen Zang. Además, estuvo casado con Patricia Arquette entre 1995 y 2001, y posteriormente volvió a pasar por el altar con la cantante Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, de quien se separó poco tiempo después.

Este año, el actor volvió a ser noticia por sus escándalos tras quedar nuevamente en el ojo de la tormenta debido a una denuncia que interpuso en su contra su exesposa Christina Fulton, quien lo acusó a él y a su hijo Weston de haberla “brutalmente atacado” casi un año atrás. La actriz formalizó la demanda a comienzos de este año argumentando haber sido víctima de “graves lesiones potencialmente mortales” que asegura haber recibido por parte de su hijo, responsabilizando a Cage por no haber tomado medidas para evitarlo.